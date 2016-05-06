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Beşiktaş Subotic transferi için harekete geçti! Subotic kimdir?

Beşiktaş savunma hattındaki zayıflığı gidermek için Subutic transferi hazırlıklarına başladı! Peki Subutic kimdir? Subutic hangi mevkide oynuyor? Bonservis bedeli ne kadar? hepsi haberimizde.

Beşiktaş Subotic transferi için harekete geçti! Subotic kimdir?

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile amansız bir mücadele içine giren ve şuanda lider durumda bulunan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. 

Şuanda şampiyonluk için bir adım önde olan taraf Beşiktaş olsa da, kulübün savunma hattında çok zayıf olduğu bilinen bir gerçek. Bu açıklarının farkında olan yönetim, önümüzdeki sezonun transfer hazırlıklarını şimdiden başlattı.
iddialara göre devre arasında transfer edilen Marcelo ve Alexis'ten istenilen verim alınmaması, Beşiktaş'ı yeni stoper arayışına itti.

Almanya'da yayın yapan spor dergisi Kicker'in haberine göre Beşiktaş, Borussia Dortmund'un 28 yaşındaki stoperi Subotic ile ilgileniyor. Beşiktaş,bu transfer için Mario Gomez'i de devreye soktu.


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Bu sezon sadece 11 karşılaşmada forma giyen Subotic'in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sırp oyuncu, Jurgen Klopp'un takımdan ayrılmasıyla istediği forma şansını yakalayamamıştı. Ayrıca Kicker'in verdiği haberde, Borussia Dortmund'un Ömer Toprak ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi

Subotic kimdir?

Neven Subotic (d. 10 Aralık 1988, Banja Luka, Bosna-Hersek ) Borussia Dortmund'ta forma giyen Sırp futbolcu. Subotic Stoper mevkinde vazife alabilmektedir. Subotic Sırbistan Millî Futbol Takımı ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmiştir. Millî formayı şu ana dek 31 kere terletmiştir 2'de gol atmıştır.

Subotic stoper olarak 2008-09 sezonunda iddia ettiğu iyi performansıyla Lucio ve Philipp Lahm gibi yıldızların olduğu senenin Bundesliga'nın en iyi 11 oyuncusundan biri olarak seçilmiştir. Kariyeri Mainz 05 Subotic futbol kariyerine amerikada başladı. Başarılı futboluyla Bundesliga 2 ekiplerinden Mainz 05'in alt yapı grupına aktarma oldu ve 1 sezon sonra 2007 senesinde as grupa yükseldi.

Subotic ilk maçına Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve Mainz 05 kulübünde bir sezon geçirdi 34 maça çıkıp 4'te gol attı. Mainz 05 Bundesliga 2'de 36 maçta 37 gol yiyerek 4. bitirdi ve senenin en iyi defans yapan grupı seçildi ve bu grupın defansının vazgeçilmez ismi olan subotic Jürgen Klopp'un arzusuyla 2008 yazında Borussia Dortmund grupına aktarma oldu. Borussia Dortmund Neven Subotic'in 4 Haziran 2008 tarihinde Borussia Dortmund ile 5 senelik sözleşme imzaladığı duyuruldu. İlk maçına 2-1 kazandıkları Bayern Münih ile oynadıkları Almanya Süper Kupası'nı kazandıkları maçta çıktı.

Sezon bittiğinde subotic senenin 11'inde seçildi ve 2008-09 sezonunda 33 maçta 6 gol atıp golcü kimliği bulunduğunuda göstermektedir.

Tam adı: Neven Subotic
Doğum tarihi: 10 Aralık 1988  
Doğum yeri: Banja Luka, Bosna-Hersek Boyu1,93 m (6 ft 4 in)
Mevkii: Stoper
Kulüp verileri Kulübü

Borussia Dortmund Numarası 4

Altyapı kariyeri 2006-2007Mainz Profesyonel kariyeri* YıllarTakımMaç(Gol) 2007-2008Mainz34(4) 2008-Borussia Dortmund131(11) Toplam165(15) Millî grup kariyeri 2009-Sırbistan Sırbistan31(2)
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