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Beşiktaş Sözcüsü “Şampiyonluğumuz Ansiklopediye Kapak Olur”
Beşiktaş kulübünün sözcüsü Metin Albayrak sezona dair yaptığı açıklama da Beşiktaş’ın bu yılki şampiyonluğu bir ansiklopediye kapak olur dedi.
20 Mayıs 2016 Cuma 12:06
Spor Toto Süper Lig'in 2015-2016 sezonu şampiyonu Beşiktaş, dün gece stadı Vodafone Arena'da düzenlediği şampiyonluk kutlamasıyla kupasını kaldırdı.
Arena’daki şampiyonluk kutlamasının renkli isimlerinden biri de Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Metin Albayrak’tı.
Bileklerinin hakkıyla şampiyon olduklarını belirten Albayrak, “Sütte leke var, bizim bu şampiyonluğumuzda leke yok. 100 yıllık bir şampiyonluk ansiklopedisi yapılsa, bu şampiyonluk kapak olur” ifadelerini kullandı.
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