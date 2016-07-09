Beşiktaş Sosa'yı kaybetmek üzere!

Yakın zamanda Siyah-Beyazlı takımdan ayrılarak ülkesi Arjantin’de, eski takımı Estudiantes’te oynamak istediğini ileten Sosa, Türkiye’ye gelmesine rağmen dün akşam yapılan sezonun ilk çalışmasına mazeret bildirmeden katılmadı.



İzinli olan isimler ve milli takımlara giden futbolcular dışında herkesin bulunduğu idmanda yer almayan Sosa’nın, teknik ekibe haber vermeyerek Bodrum’da tatilde olan Kartal’ın 2. başkanı Ahmet Nur Çebi’nin

yanına gittiği öğrenildi.

Burada Çebi ile uzun süre görüşen Arjantinli yıldızın ayrılma talebini yineleyerek “ Beşiktaş ve sizlerle hiçbir sorunum yok. Ancak ailem artık ülkeme dönmemi istiyor. Açıkçası eşim de son yaşanan terör olaylarından etkilendi. Beni anlayışla karşılayın ve transfer görüşmelerinde bulunmak için süre verin” dediği bildirildi.

‘SATILMANA KARŞIYIZ’



Yapılan bu görüşme hakkında başkan Fikret Orman’a bilgi veren Çebi, Sosa’nın kararlı olduğunu bildirdi. Ancak Orman’ın “Kesinlikle satmayacağız. O’na izin vermiyoruz” çıkışının ardından Çebi de Sosa’ya “Biz senin satılmana karşıyız. Başkan, buna izin vermeyeceğini söyledi. Şimdi takımla çalışmalara başlaman gerek.

Böyle olmaz. Eğer idmana çıkmazsan cezai işlem uygulanacak” dedi.

BUGÜN İDMANA KATILACAK



Sosa’nın Çebi ile yaptığı görüşme sonrası takımdan ayrılma yönündeki düşüncelerinde değişiklik olmasa da yeni sezon hazırlıklarına katılma konusunda ikna olduğu öğrenildi. Ancak Arjantinli yıldız, ilk antrenmana mazeretsiz katılmadığı için 50 bin Euro para cezasından ise kaçamayacak.



MİLAN’A RET CEVABI



Beşiktaş, Jose Sosa’yı takımdan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalışırken Tangocu için önceki gün kapıyı çalan Milan’a da ret yanıtı verildi.

Yıldız oyuncu için nabız yoklayan İtalyan devinin 3.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu öğrenilirken 2. başkan Ahmet Nur Çebi’nin Milano temsilcisinin bu önerisine “Sosa’yı bırakma niyetimiz yok. Bu paralara da zaten olamaz” karşılığını verdiği kaydedildi.

B PLANI BELHANDA

Beşiktaş yönetimi her ne kadar Sosa’nın gidişine onay vermese de Arjantinli’nin alternatifi olabilecek isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı idarecilerin Sosa’yı transfer etmeden önce temasta bulundukları Younes Belhanda için tekrar nabız yokladıkları öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Schalke’de kiralık olarak geçiren Dinamo Kiev’li oyuncunun, Sosa’nın gitmesi halinde yine kiralık olarak transfer edilmesinin planlandığı ifade edildi.

‘ONUNLA ANLAŞMAK PAHALI’

Sosa’nın menajeri Favio Bilardo, Arjantinli yıldız ile anlaşmanın Beşiktaş için çok pahalıya mal olacağını söyledi. Bilardo, “Sosa çok pahalı. Beşiktaş gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak ve hiçbir finansal problemleri yok. Kulüp Mario Gomez’i kaybetti ve Sosa’yı kaybetmek istemiyor. Ama bu onlara pahalıya patlayacak” diye konuştu.