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Beşiktaş Serdar Aziz için nabız yokluyor

Beşiktaş transfer döneminde Bursaspor'da kaptanlık yapan milli yıldız Serdar Aziz transferini bitirmek için kolları sıvadı

Beşiktaş Serdar Aziz için nabız yokluyor
 Savunmayı da güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta gözler, teknik direktör Şenol Güneş’in Bursaspor’dan eski öğrencisi olan Serdar Aziz’e çevrildi. Bursa’yı ikna etmek için tüm imkanlarını seferber eden Siyah-Beyazlılar’ın bu transferdeki ilk formülü, takas olacak. İlk yarı itibariyle takımda fazla oynama şansı bulamayan Serdar Kurtuluş ve Pedro Franco’nun başka bir takıma gitmelerine Güneş’ten onay çıkmıştı. Beşiktaş’ın da, bu iki oyuncuyu Bursaspor’a önerdiği ve karşılığında Serdar Aziz’i istediği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Yeşil-Beyazlılar’ın kaptanının menaceriyle kahvaltıda buluşan Güneş’in, söz konusu yemekte transfer görüşmesi yaptığı dedikodusu da, bu haberleri güçlendirmişti. 

B planı, ‘artı para’ olacak 

Hatta Bursaspor maçı sonrası tecrübeli hoca, “Sizin kaptanınız bana gelmek için yalvarmıştı” demiş ve bu kişinin Serdar olduğu öne sürülmüştü. Timsah’tan takas konusunda yanıt beklendiği, olumsuz bir cevap halinde artı para teklifinin de sunulacağı gelen haberler arasında yer alıyor.  
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