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Beşiktaş Samuel Eto için Görüşmelere Başlıyor!

Beşiktaş Süper Ligde elde ettiği başarıdan sonra gözünü şampiyonlar ligine dikti. Antalyaspor’un tecrübeli oyuncusu Samuel Eto için Şenol Güneş ne dedi? Ayrıntılar haberimizde.

Beşiktaş Samuel Eto için Görüşmelere Başlıyor!
Yeni sezonda hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi hem de  Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, yoğun maç trafiğini göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarına başladı.

ÖNCE ŞENOL GÜNEŞ, SONRA ANTALYASPOR'LA GÖRÜŞME

Yönetimin, özellikle Devler Ligi'nde takıma büyük güç katacak bir golcü transferi için harekete geçtiği ve bu doğrultuda ilk olarak kulübe  Antalyaspor'un Kamerunlu forveti  Samuel Eto'o'nun önerildiği ortaya çıktı. Sezon başında katıldığı  Antalyaspor'da çıktığı 32 lig maçında rakip fileleri 20 kez havalandıran 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak teknik direktör  Şenol Güneş'le görüşecek olan yönetimin, ardından bu isim için  Antalyaspor'la pazarlıklara başlayabileceği konuşuluyor.

"ŞAMPİYONLUK ADAYIM BEŞİKTAŞ"

Kariyerinde daha önce  Real Madrid, Espanyol, Mallorca,  Barcelona, İnter,  Anzhi Makhachkala,  Chelsea,  Everton ve  Sampdoria gibi takımlarda görev yapan tecrübeli futbolcu için daha önce de girişimlerde bulunan yönetim, yaptığı temaslardan sonuç alamamıştı. Konuyla ilgili olarak yakın bir süre önce açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Antalyaspor'dan önce beni transfer etmeye en çok yaklaşan kulüp  Beşiktaş olmuştu. Benim şampiyonluk adayım da  Beşiktaş" ifadelerini kullanmıştı.
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