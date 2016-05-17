Beşiktaş Samuel Eto için Görüşmelere Başlıyor!

Yeni sezon da hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, yoğun maç trafiğini göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarına başladı.

Yönetimin, özellikle Devler Ligi'nde takıma büyük güç katacak bir golcü transferi için harekete geçtiği ve bu doğrultuda ilk olarak kulübe Antalyaspor'un Kamerunlu forveti Samuel Eto 'o'nun önerildiği ortaya çıktı. Sezon başında katıldığı Antalyaspor'da çıktığı 32 lig maçında rakip fileleri 20 kez havalandıran 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak teknik direktör Şenol Güneş'le görüşecek olan yönetimin, ardından bu isim için Antalyaspor'la pazarlıklara başlayabileceği konuşuluyor.

Kariyerinde daha önce Real Madrid, Espanyol, Mallorca, Barcelona, İnter, Anzhi Makhachkala, Chelsea, Everton ve Sampdoria gibi takımlarda görev yapan tecrübeli futbolcu için daha önce de girişimlerde bulunan yönetim, yaptığı temaslardan sonuç alamamıştı. Konuyla ilgili olarak yakın bir süre önce açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Antalyaspor'dan önce beni transfer etmeye en çok yaklaşan kulüp Beşiktaş olmuştu. Benim şampiyonluk adayım da Beşiktaş" ifadelerini kullanmıştı.