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Beşiktaş Şampiyonlukla Beraber Para Basıyor

Beşiktaş Osmanlıspor ile yaptığı mücadele sonrası şampiyonluğunu ilan ederken, kulübün lisanslı ürün satışı 4 milyon liraya dayandı.

Beşiktaş Şampiyonlukla Beraber Para Basıyor
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta lisanslı ürünler yoğun ilgi görüyor.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talebi karşılamak için çok çalıştıklarını söyledi.


Şampiyonluk için özel ürünler hazırladıklarını dile getiren Kocadağ, "Türkiye genelinde ürünlerimize çok yoğun bir ilgi var. Bunun için çok iyi hazırlandık. Kartal Yuvası mağazalarımıza sürekli ürün takviyesi yapıyoruz. Dün maçtan sonra stattaki mağazamızda adeta izdiham vardı. Yeni şampiyonluk tişörtü ve atkısı da satışa çıktı. Bu ürünler yarından itibaren ülke genelinde satışta olacak." diye konuştu.

Emre Kocadağ, özellikle forma satışlarının yüksek olduğunu anlatarak, "Bu sezonun formalarından çok az kaldı. Artık çoğu kişi bulamıyor. Mağazalarımızda dün 4 milyon liraya yakın satış oldu. Şampiyonluk kutlamaları süresince aynı ilginin devam edeceğini düşünüyorum. Bu da kulübe çok büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
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BeşiktaşLisanslı ürün Satışışampiyonluk
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