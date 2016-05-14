Beşiktaş Şampiyonluğunu İlan Etmek İçin Geliyor!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek lider Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.



Beşiktaş, Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmadan puanla ayrılması ya da en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin aynı saate başlayacak müsabakada Gençlerbirliği'ne puan kaybetmesi halinde 2015-2016 sezonunun şampiyonu olacak.



Süper Lig'in 32. haftasını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 76 puanla lider geçen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı Osmanlıspor maçını kazanarak kupanın sahibi olmayı hedefliyor.



Beşiktaş'ın, ikinci yarının en başarılı takımlarından Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı olan Olcay Şahan, Osmanlıspor maçında sahadaki yerini alamayacak.



14. şampiyonluk çok yakın

Beşiktaş, yarın oynanacak maçtan istediği sonuçla ayrıldığı takdirde Süper Lig'deki 14. şampiyonluğunu elde edecek.

Süper Lig'de 6 sezon aradan sonra kupayı müzesine götürecek siyah-beyazlı takım, 1959'da başlayan Türkiye'nin en üst düzey liginde 12. kez mutlu sona ulaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun 2002 yılında, siyah-beyazlı takımın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukları tescil etmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 14 olacak.



Orman'ın ilk şampiyonluğu olacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın mutlu sona ulaşması durumunda, başkan olarak ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.



Siyah-beyazlı takım, 2012 yılından beri kulübü yöneten Orman'ın 5. görev yılında şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.



Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak olağan seçimli genel kurulunda tek aday olarak girecek Orman, siyah-beyazlı takımın ipi göğüslemesi durumunda üçüncü dönemine şampiyonlukla başlayacak.



Şenol Güneş'in tarihi günü

Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Süper Lig kariyerindeki ilk şampiyonluğu Beşiktaş ile yaşamaya çok yakın.



Teknik direktörlük kariyerine 1988-1989 sezonunda Trazonspor ile başlayan 63 yaşındaki Güneş, Türkiye'nin en üst düzey liginde bordo-mavili takımın yanı sıra Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı.



Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde tecrübeli teknik adamın, uzun kariyerindeki şampiyonluk hasreti sona erecek.



Futbolcular, ilk kez kupayı kaldıracak

Beşiktaş'ta futbolcuların neredeyse tamamı ligi zirvede tamamlamaları halinde Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.



Siyah-beyazlı ekibin 2008-2009 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun kadrosunda bulunan Necip Uysal ve Serdar Kurtuluş dışındaki tüm futbolcular, kariyerlerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğu madalyasını alacak.



Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez mücadele edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.



Siyah-beyazlı takım, 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004, 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı.



Beşiktaş, Süper Ligi şampiyonlukla tamamladığı takdirde 6 sezon aradan sonra Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda boy gösterecek.



Kasası dolacak

Beşiktaş, şampiyonluğa ulaşması durumunda önemli miktarda para ödülünü kasasına koyacak.



Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan siyah-beyazlı takım, ayrıca kazanacağı şampiyonluk ve toplamda ulaştığı şampiyonluk sayısına göre de prim elde edecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon doğrudan katılacağı için UEFA'dan gelir kazanacak olan Beşiktaş, lisanslı ürün satışlarıyla birlikte kasasına koyacağı para 150 milyon lirayı aşacak.



Ev sahibi olduğu son 9 maçı kazandı Beşiktaş, Süper Lig'de ev sahibi olduğu son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı takım, daha sonra oynadığı iç saha maçlarının hepsinde üçer puan kazandı.



Bu maçlarda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Torku Konyaspor ve Gaziantepspor'u 4-0, Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği ve Antalyaspor'u 1-0, Eskişehirspor'u da 3-1'lik skorla geçti.



Siyah-beyazlı takım yeni stadı Vodafone Arena'da oynadığı maçlarda ise Bursaspor'u 3-2, Kayserispor'u da 4-0 mağlup etti.



Gomez, rekor peşinde

Beşiktaş formasıyla 27 golü bulunan Alman golcü Mario Gomez, Osmanlıspor karşısında ağları havalandırması durumunda, siyah-beyazlı takımın bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekoruna tek başına sahip olacak.



Geçen hafta Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın golünü atan Alman futbolcu, 27 golle Senegalli Demba Ba'ya ait olan rekoru egale etmişti.



Süper Lig'de 25 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Alman futbolcu, son beş lig maçında da gol atmayı başardı.



Muhtemel 11

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Tolga Zengin, Beck, Marcelo, Tosic, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Sosa, Gökhan Töre (Kerim Frei), Gomez.



Kapalı gişe oynanacak

Beşiktaş'ın şampiyonluk için sahaya çıktığı Osmanlıspor maçına siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Taraftarlar, 41 bin 903 kişi kapasiteli yeni statları Vodafone Arena'da oynanacak maçın biletlerini tamamen tüketti.



Siyah-beyazlı takım, bu statta oynadığı Bursaspor ve Kayserispor maçlarını da dolu tribünler karşısında oynamıştı.



Bu arada Beşiktaş Kulübü, Osmanlıspor maçında kale arkalarında yer alacak taraftarlara siyah, kapalı ve numaralı tribüne giriş yapacak taraftarlara da beyaz giyme çağrısında bulundu.



4 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlı oyuncular Mario Gomez, İsmail Köybaşı, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, başkent ekibiyle oynanacak maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki Torku Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.



Osmanlıspor 14 maçtır yenilmiyor

Sezonun ikinci yarısındaki etkili performansıyla üst sıralara tırmanan Osmanlıspor, ligde 14 maçtır yenilmiyor.



Ligin 18. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor, daha sonra oynadığı 14 maçtan 8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı.



Bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandıran Osmanlıspor, kalesinde ise 14 gol gördü.

Beşiktaş ile Osmanlıspor 14. kez karşılaşacak

Şampiyonluğunu ilan etmek için bir puanın yeterliği olacağı siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor ile geçmişte ligde 13 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.



Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 28 golüne, Ankara temsilcisi 16 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Beşiktaş 3-2 kazandı.



Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.



İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 6 lig maçından, biri hükmen olmak üzere 4'ünde Beşiktaş, 2'sinde ise başkent ekibi galip geldi.



İstanbul'da Osmanlıspor'un 9 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 14 golle yanıt verdi.