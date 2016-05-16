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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Yolcusu!
Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyet ile şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş şampiyonlar ligi hazırlıklarına devam ediyor.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 21:03
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti ve ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nin resmi internet siteleri, Siyah-Beyazlılar'ın şampiyonluğuna yer verdi.
Haberde Beşiktaş'ın 7 sezon sonra şampiyon olduğuna ve 14. şampiyonluğunu elde ettiği vurgu yapılırken Siyah-Beyazlılar'ın Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacağı ve turnuvaya gruplardan başlayacağını yazdı. Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Lig'ne 3. öneleme turundan katılacağına vurgu yapıldı.
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