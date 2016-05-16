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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Yolcusu!

Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyet ile şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş şampiyonlar ligi hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Yolcusu!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti ve ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nin resmi internet siteleri, Siyah-Beyazlılar'ın şampiyonluğuna yer verdi.

Haberde Beşiktaş'ın 7 sezon sonra şampiyon olduğuna ve 14. şampiyonluğunu elde ettiği vurgu yapılırken Siyah-Beyazlılar'ın Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacağı ve turnuvaya gruplardan başlayacağını yazdı. Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Lig'ne 3. öneleme turundan katılacağına vurgu yapıldı.
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