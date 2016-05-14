Beşiktaş Şampiyon Olsada Borcunu Ödeyebilecekmi?

Siyah-beyazlı kulübün, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2015 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında denetleme kurulu raporunu okuyan Tuncel, 31 Aralık 2015 itibarıyla konsolide borcun 1 milyar 328 milyon 101 bin 108 lira olduğunu söyledi. Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Kulübü ve bağlı ortaklarının alacaklarının toplamının ise 167 milyon 583 bin 47 lira olduğunu ifade etti. Kulübün 2012 yılından sonra en yüksek geliri 2015 yılında elde ettiğini belirten Tuncel, bu dönemde futbolcu satışlarından 56 milyon lira gelir sağlandığını vurguladı. Ürkmezgil: "Şampiyonluğun son adımına geldik"

Toplantıda Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteni Ahmet Ürkmezgil de 2015 yılında idari, mali ve sportif anlamda yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yaptı. Ürkmezgil, geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan futbol takımlarının bu sezon şampiyonluğa çok yakın olduğunu ifade etti. Sezona teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başladıklarını ve Mario Gomez, Andreas Beck, Luiz Rhodolfo ve Marcola Guedes gibi oyuncularla kadrolarını güçlendirdiklerini anlatan Ürkmezgil, "Vodafone Arena'nın yapılması nedeniyle takımımız bu sezon iç saha maçlarının büyük bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadı. Şenol hocamızın üstün futbol anlayışını takım olma bilinciyle pekiştiren futbolcularımız, uzun lig maratonunda başarılı sonuçlara imza atmışlar ve şu anda şampiyonluğun son adımına gelmişlerdir. İnşallah yarın o bir adım atılacak ve tüm Beşiktaşlılarla en güzel bayram kutlanmaya başlanacaktır. " diye konuştu. Tesisleşmede de önemli adımlar attıklarını aktaran Ürkmezgil, siyah-beyazlı camianın yıllardır hayalini kurduğu Vodafone Arena'yı yaptıklarını dile getirerek, "Yıllardır süren bir hayali gerçekleştirmek çok şükür bize nasip olmuştur." ifadesini kullandı.