Beşiktaş Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Fikstürü Kalan Maçlar Kadrolar

Acun Medya tarafından düzenlenen turnuvada eski efsane futbolculardan oluşan kadrolar ile 4 büyüklerin birbirinden heyecanlı maçları TV8 ekranlarında milyonlarca futbol severi ekrana bağlıyor, son maçında trabzonspor ile 6-6 berabere kalan Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Fenerbahçe oluyor, kadro bilgileri ve maç saati bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz

04 Ocak 2016 Pazartesi 12:50