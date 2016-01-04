Beşiktaş Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Fikstürü Kalan Maçlar Kadrolar

04 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00 itibari ile başlayacak karşılaşmalar şöyle:
Beşiktaş-Fenerbahçe
Galatasaray-Trabzonspor
FENERBAHÇE TAKIMI
Recep Biler, Ali Güneş, Burhan Saatçioğlu, Erhan Albayrak, Tarık Daşgün, Ceyhun Eriş, Celil Sağır, Yusuf Şimşek, Serhat Akın, Elvir Baliç.
GALATASARAY TAKIMI
Kerem İnan, Ümit Davala, Ergün Penbe, Soner Tolungüç, Hasan Şaş, Evren Turhan, Ayhan Akman, Mustafa Kocabey, Ümit Karan, Hakan Ünsal.
BEŞİKTAŞ TAKIMI
Fevzi Tuncay, Ali Tandoğan, Alpay Özalan, Koray Avcı, Sertan Eser, Tayfur Havutçu, Tümer Metin, Ahmet Dursun, Oktay Derelioğlu, İlhan Mansız.
TRABZONSPOR TAKIMI
Metin Aktaş, Emrah Eren, Çağdaş Atan, Hasan Üçüncü, Güngör Öztürk, Soner Boz, Erman Özgür, Yattara, Mehmet Yılmaz, Hami Mandıralı.