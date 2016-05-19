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Beşiktaş Roben Konusunda Kararlı!

Beşiktaş bu yılki şampiyonluğunun ardından tüm dikkatini şampiyonlar ligine ve gelecek sezona verdi. Bu kapsamda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve Roben konusunda israrcı. Roben Beşiktaş’a gelecek mi, bu transfer ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Beşiktaş Roben Konusunda Kararlı!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de hedefledikleri şampiyonluğu ulaşmalarının ardından temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultudaki ilk hedeflerini Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’in Hollandalı süperstarı Arjen Robben olarak belirleyen kulübün dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın, daha önceden masaya oturduğu yıldızdan yeni görüşme için tarih aldığı ortaya çıktı. Bundesliga’da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih’in cumartesi günü Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund’la oynayacağı mücadelede oynama şansı bulunan başarılı kanat oyuncusunun, bu durumu göz önünde bulundurarak Beşiktaş’a, bu maçtan sonraki güne randevu verdiği öğrenildi.

"GÖREVE HAZIRIM"
5 Mart’ta Signal Iduna Park’ta oynadıkları Dortmund mücadelesinde yaşadığı kas yırtığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Robben, sakatlığını tamamen atlattı. Konuyla ilgili olarak Alman basınına açıklamalarda bulunan Robben, “Sakatlığım tamamen geride kaldı ve kendimi oldukça hazır hissediyorum. Görev verilmesi halinde Borussia Dortmund’la oynayacağımız final mücadelesinde görev alabilirim” ifadelerini kullandı.

KALDIRMADIĞI KUPA YOK!
Kariyerinde Bayern Münih’ten önce Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea ve Real Madrid gibi takımlarda görev yapan Arjen Robben, Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Bundesliga, Premier Lig, İngiltere Kupası, La Liga, Hollanda Ligi, Hollanda Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve İngiltere Süper Kupası’nı kazanmıştı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Yeni sezonda Bayern Münih’in başına geçmesi kesinleşen Carlo Ancelotti’nin takımda gençleşmeye gidecek olması sebebiyle kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılığa sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerine Şampiyonlar Ligi’nde hedefleri olan bir takımda devam etmeyi amaçlıyor. 
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