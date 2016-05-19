Beşiktaş Roben Konusunda Kararlı!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de hedefledikleri şampiyonluğu ulaşmalarının ardından temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultudaki ilk hedeflerini Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’in Hollandalı süperstarı Arjen Robben olarak belirleyen kulübün dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın, daha önceden masaya oturduğu yıldızdan yeni görüşme için tarih aldığı ortaya çıktı. Bundesliga’da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih’in cumartesi günü Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund’la oynayacağı mücadelede oynama şansı bulunan başarılı kanat oyuncusunun, bu durumu göz önünde bulundurarak Beşiktaş’a, bu maçtan sonraki güne randevu verdiği öğrenildi.





"GÖREVE HAZIRIM"

5 Mart’ta Signal Iduna Park’ta oynadıkları Dortmund mücadelesinde yaşadığı kas yırtığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Robben, sakatlığını tamamen atlattı. Konuyla ilgili olarak Alman basınına açıklamalarda bulunan Robben, “Sakatlığım tamamen geride kaldı ve kendimi oldukça hazır hissediyorum. Görev verilmesi halinde Borussia Dortmund’la oynayacağımız final mücadelesinde görev alabilirim” ifadelerini kullandı.

KALDIRMADIĞI KUPA YOK!