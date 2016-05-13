Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Rekor Bir Gelir Kazanacak
Beşiktaş şampiyonluğunu büyük ölçüde garantilemiş durumda, Kulübün Kartal Yuvası’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ Pazar günü Türkiye genelinde şampiyonluk ile ilgili ürünlerden 5 milyon lira gelir elde etmeyi hedeflediklerini duyurdu.
13 Mayıs 2016 Cuma 13:57
Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetici Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynayacakları Osmanlıspor maçında taraftarların desteği ile şampiyonluklarını ilan etmek istediklerini belirtti.
Kocadağ, şampiyonluğa özel ürünler hazırladıklarını ifade ederek, "Pazar günü şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Kartal Yuvası mağazalarımız oldukça hareketli. Şampiyonluğa özel tişörtler, ürünler hazırladık. Taraftarlarımızın beğeneceğini düşünüyorum. Maç günü stadımızın açılışında yakaladığımız gelir civarında bir gelir bekliyoruz. Ülke genelinde ise 5 milyon lira gelir elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:BeşiktaşGelirşampiyonluk
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.