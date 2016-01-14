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Beşiktaş Pedro Franco ile yollarını ayırdı

Beşiktaş yılan hikayesine dönen Pedro Franco ile yollarını ayırdı, San Lorenzo'ya transfer olan futbolcu için borsaya bilgi veirildi

Beşiktaş Pedro Franco ile yollarını ayırdı

 Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in fazla forma şansı vermediği Pedro Franco, takımdan ayrılıyor. Siyah beyazlı kulüp, oyuncunun San Lorenzo'ya kiralanması konusunda görüşmelere başladığını açıkladı.


"SAN LORENZO'YLA GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"

Beşiktaş'ın Pedro Franco açıklaması; "Profesyonel futbol takımımız oyuncusu Pedro Franco'nun geçici transferine ilişkin olarak San Lorenzo Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."

KOLOMBİYA'DAN TRANFER EDİLMİŞTİ

Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyu 2013-2014 sezonu öncesi Kolombiya ekiplerinden Millonarios'ten transfer etmişti. Franco, siyah-beyazlı forma ile 59 resmi maça çıkarken tek gole imza attı. Franco bu sezon ise Beşiktaş ile sadece 3 Türkiye Kupası maçında oynadı.
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BeşiktaşPedro Franco
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