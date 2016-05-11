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Beşiktaş Osmanlıspor Maçına Konsantre

Şampiyonluk yolunda Galatasaray karşısında aldığı galibiyet ile yerini koruyan Beşiktaş, Osmanlıspor ile yapacak olduğu önemli mücadele için antrenmanlarına devam ediyor.

Beşiktaş Osmanlıspor Maçına Konsantre

 Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. 

Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bu akşam yapılan antrenman takım halinde ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından top kontrol, pas ve 5-2 çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra 2'şerli takımlar halinde 5 gruptan oluşan minik kale turnuva maçları yapıldı. Antrenman tüm rakiplerini yenerek turnuvayı kazanan Kerim Frei ile Fatih Aksoy ikilisinin sevinci ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına saat saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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BeşiktaşOsmanlısporşampiyonlukAntrenman
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