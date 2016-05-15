Beşiktaş Osmanlıspor ile olan Şampiyonluk Maçına Ne Zaman Çıkacak? Hangi Kanalda? Saat Kaçta

Şenol Güneş’in öğrencileri, sezon başından beri hayalini kurdukları şampiyonluğu resmen ilan etmek için bu akşam Vodafone Arena’da Osmanlıspor’u ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar’a, lig tarihindeki 14. şampiyonlukları için sadece beraberlik yetecek.



Bu sezon Şenol Güneş’in yönetiminde ortaya koydukları futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Siyah-Beyazlılar, dönemin en önemli maçını bu akşam oynayacak. Beşiktaş ’ın yıldızları, büyük bölümünü lider olarak götürdüğü Süper Lig’de saat 19.00’da Osmanlıspor karşısına şampiyonluk için çıkacak... Ligdeki son 2 maç öncesinde mutlu sonu için yarıştığı Fenerbahçe’nin tam 6 puan önünde en tepede bulunan Kara Kartal, bu akşam Ankara temsilcisi karşısından sadece 1 puanla ayrılması halinde bile bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

BEŞİKTAŞ OSMANLISPOR CANLI

‘Sevinç maç sonunda’

Bu mücadele öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda rehavet vurgusu yapan teknik direktör Şenol Güneş, “Şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıktayız. Ama Osmanlı’nın karşısına her zamanki taktik anlayışımızla çıkacağız. Yani sahada 1 puan için değil 3 puan için yer alacağız. İlk andan itibaren rakip kalede baskıyı kurup ilk 20 dakikada golü bulmamız gerekiyor. Rakip takımın önemli hücum silahları var. Herkes sevinmeyi maç sonuna saklasın. Vodafone Arena’da bu sezonki son iç saha maçımızda iyi bir kapanış yapıp 90 dakikanın ardından sevincimizi taraftarımızla birlikte doyasına yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Kupa 19 Mayıs’ta gelecek

Osmanlıspor karşısında şampiyonluk yaşama şansı bulunan Siyah-Beyazlılar, buna rağmen kutlamaları 19 Mayıs’ta Konyaspor’la oynayacakları maçın ardından yapma kararı aldı. Yeşil-Beyazlılar’la perşembe günü deplasmanda konuk olacak Beşiktaş kafilesi, olası şampiyonluk sevincini, karşılaşmanın sonrasında İstanbul’a dönüp kutlayacak. Vodafone Arena’daki kutlamada Siyah-Beyazlılar, 42 bin taraftarın önünde 14. şampiyonluklarını temsil eden kupayı kaldıracak.

Beşiktaş Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesi LİG Tv ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesi saat 19.00'da oynanacak.

Beşiktaş Osmanlıspor maçı ne zaman?

Beşiktaş Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesi 15 Mayıs Cumartesi oynanacak.

Osmanlı’da 2 futbolcu yok

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’a Vodafone Arena’da konuk olacak Osmanlıspor’da 2 futbolcu görev yapamayacak. Geçen haftaki Osmanlıspor mücadelesinde gördükleri kartlar sebebiyle; Numan Çürüksu ve Vrsajevic, bu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Kartal’da tek eksik var

Osmanlıspor karşısına bu akşam şampiyonluk için çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da, Vodafone Arena’da oynanacak mücadelede sadece 1 futbolcu kadroda yer alamayacak. Geçen hafta Galatasaray’la oynanan derbide kart görerek cezalı duruma düşen Olcay, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Ek olarak Tolgay Arslan ve Veli Kavlak’ın da 18 kişilik kadroda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Tolga, Beck, Marcelo, Tosic, İsmail, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Gomez

Osmanlıspor muhtemel 11'i

Ahmet, Muhammed, Uğur, Vaclav, Tiago, Musa, Mehmet, Umar, Ndiaye, Delarge, Webo,