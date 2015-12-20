Beşiktaş Osmanlıspor Deplasmanında Sürpriz İstemiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın başkent deplasmanında Osmanlıspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Süper Lig'de geride kalan hafta, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-1 yenerek liderliğini koruyan ve hafta arası Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0'lık skorla geçen siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında kazanarak hem galibiyet serisi yakalamayı hem de zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde 15 maçta aldığı 11 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 35 puan topladı, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde liderlik koltuğunda yer aldı.

Güneş ideal 11'ine dönüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Osmanlıspor karşısında ideal 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

Hafta arası Türkiye Kupası'nda Kardemir Karabükspor'la oynanan maçta sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan futbolcuları sahaya süren tecrübeli teknik adamın, başkent deplasmanına Galatasaray derbisindeki 11'inden tek değişiklikle çıkmayı planladığı öğrenildi.

Güneş'in, derbide kaleyi koruyan Günay Güvenç'in yerine, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Tolga Zengin'e görev vermesi bekleniyor. Kardemir Karabükspor mücadelesinde aldığı darbe nedeniyle kafasına 12 dikiş atılan Cenk Tosun'un durumunun ise iyi olduğu ve başkent kafilesinde yer alabileceği belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin muhtemel 11'i şöyle:

Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Sosa, Olcay Şahan, Gomez.

Beşiktaş'ın kozu Gomez

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Mario Gomez, Osmanlıspor karşısında takımının en önemli kozu olacak.

Siyah-beyazlı formayla son 7 lig maçının 5'inde gol kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, başkent temsilcisi karşısında da rakip fileleri havalandırarak takımının mücadeleden galip ayrılmasına katkıda bulunmaya çalışacak.

Beşiktaş'ın ligdeki 34 golünün 11'ini kaydeden Mario Gomez, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol atmıştı.

Deplasmandaki tek puan kaybı Ankara'da

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki tek puan kaybını Ankara'da yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında konuk olduğu başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Sezonun geride kalan bölümünde 7 dış saha maçına çıkan ve aldığı 6 galibiyet, bir beraberlikle 19 puan toplayan Beşiktaş, ligin deplasmanda en iyi performans gösteren takımı konumunda bulunuyor.

Son 13 maçın 10'unu kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de yaptığı son 13 maçın 10'unu kazandı.

Ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra yaptığı 13 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, diğer mücadelelerde ise 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Beşiktaş, ligdeki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, bu bölümde sadece iç sahada Akhisar Belediyespor'a 2-0'lık skorla kaybetti.

Beck ceza sınırında

Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck, Osmanlıspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Alman futbolcu, başkent deplasmanında sarı kart görmesi durumunda, ilk yarının son haftasında Torku Konyaspor ile İstanbul'da yapılacak maçta forma giyemeyecek.