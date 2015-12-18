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Beşiktaş Ocak ayının transfer bombasını iki yıldız isimle patlattı

Son derbi maçını kayıpsız gecen Beşiktaş Ocak ayı için çalışmalarını tüm hızı ile sürdürürken Four Four Two'nun paylaştığı habere göre Dnipro'da fornma giyen iki yıldız futbolcu kaleci Denys Boyko ve stoper Douglas Silva Bacelar ile tüm şartlarda anlaşıldığını yazdı

Beşiktaş Ocak ayının transfer bombasını iki yıldız isimle patlattı
 Son derbi maçını kayıpsız gecen Beşiktaş Ocak ayı için çalışmalarını tüm hızı ile sürdürürken Four Four Two'nun paylaştığı habere göre Dnipro'da fornma giyen iki yıldız futbolcu  kaleci Denys Boyko ve stoper Douglas Silva Bacelar ile tüm şartlarda anlaşıldığını yazdı
Ara transfer döneminde bir kaleci, bir de stoper takviyesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk icraatlarını gerçekleştirmek üzere.

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde final oynayan Dnipro’nun kalecisi Boyko ve tecrübeli stoperi Douglas Silva’nın transferi için Ukrayna ekibiyle anlaşma sağladı.

İki oyuncu için Dnipro’ya 6 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, bu parayı 3 yıl vadeli olarak ödeyecek.


BOYKO KİMDİR?

Son 3 sezondur Dnipro kalesini koruyan 27 yaşındaki Boyko, takımının bu yıl ligde oynadığı 16 maçın 15’inde forma giydi. Dnipro’nun 1 numaralı eldiveni olan Boyko, Ukrayna milli takımının EURO 2016 kadrosunda da yer alacak.


DOUGLAS SILVA KİMDİR?

Dnipro’nun savunmadaki vazgeçilmez isimlerinden olan 25 yaşındaki Douglas Silva, Ukrayna ekibinin geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamasında en büyük paya sahip olan isimlerden biriydi. Tecrübeli savunmacıyla Serie A ekiplerinden Lazio da ciddi şekilde ilgileniyordu. (Four Four Two)

Kaynak : Four Four Two

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BeşiktaşDniproDouglas Silva BacelarDenys Boyko
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