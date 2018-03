Beşiktaş Ocak ayının transfer bombasını iki yıldız isimle patlattı

Ara transfer döneminde bir kaleci, bir de stoper takviyesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk icraatlarını gerçekleştirmek üzere.

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde final oynayan Dnipro’nun kalecisi Boyko ve tecrübeli stoperi Douglas Silva’nın transferi için Ukrayna ekibiyle anlaşma sağladı.

İki oyuncu için Dnipro’ya 6 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, bu parayı 3 yıl vadeli olarak ödeyecek.

BOYKO KİMDİR?

Son 3 sezondur Dnipro kalesini koruyan 27 yaşındaki Boyko, takımının bu yıl ligde oynadığı 16 maçın 15’inde forma giydi. Dnipro’nun 1 numaralı eldiveni olan Boyko, Ukrayna milli takımının EURO 2016 kadrosunda da yer alacak.

DOUGLAS SILVA KİMDİR?

Dnipro’nun savunmadaki vazgeçilmez isimlerinden olan 25 yaşındaki Douglas Silva, Ukrayna ekibinin geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamasında en büyük paya sahip olan isimlerden biriydi. Tecrübeli savunmacıyla Serie A ekiplerinden Lazio da ciddi şekilde ilgileniyordu. (Four Four Two)

Kaynak : Four Four Two