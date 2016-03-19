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Beşiktaş o iddiaları yalanladı!

Gökhan Töre hakkında çıkan transfer iddialarına Beşiktaş'tan yanıt geldi. Lider kulüp transfer haberlerini yalanladı.

Beşiktaş o iddiaları yalanladı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, medya organlarında yer alan transfer haberlerinin gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaşımızın futbolcuları hakkında çıkan transfer haberleri, hedef saptırmaya yönelik maksatlı iddialardır. Başkanından, yönetim kuruluna, teknik heyetine, futbolcusuna ve tüm emekçilerine kadar kulübümüzün şu andaki tek düşüncesi şampiyonluktur. Futbol takımımızın, motivasyonunu olumsuz etkilemeyi hedefleyen bu tür asılsız iddialara taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz." 

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BeşiktaşFutbolSpor Toto Süper LigGökhan Töre
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