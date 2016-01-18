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Beşiktaş Mersin İdmanyurdu maçında federasyon resmen yetersiz kaldı

TFF daha haftalar önce başlayan kar uyarılarına rağmen hiç bir önlem almayışı Beşiktaş Mersin İdmanyurdu maçının tatil edilmesine neden olunca isyan ettirdi

Beşiktaş Mersin İdmanyurdu maçında federasyon resmen yetersiz kaldı

 Süper Lig yine kara teslim oldu... Her sene futbolumuzda yaşanan skandala yeni bir halka daha eklendi... Meteoroloji günlerdir bas bas "Kar geliyor" uyarısı yaptı, ama Türkiye Futbol Federasyonu bu uyarıyı umursamadı, yok saydı...

KAR YAĞDI MAÇ ERTELENDİ

Ve sonuçta dün gece şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikadan itibaren ertelendi... Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde etkili olan yağış nedeniyle saha zemini karla kaplandı.

5 DAKİKA OYNATTI, 10 DAKİKA BEKLEDİ

Görevlilerin yoğun uğraşları sonrası zeminin büyük bölümü temizlenip, saha çizgileri kömürle belirginleştirilmeye çalışılsa da maçın başlama vuruşu yaklaşık 7 dakika gecikmeyle yapıldı. İki takım futbolcuları yağışın sürmesi nedeniyle karla bir anda yeniden kaplanan zeminde bir hayli zorlandı. Hakem Mete Kalkavan 5. dakikada oyunu golsüz devam ederken durdurarak iki takım futbolcularını soyunma odasına gönderdi. 10 dakika kadar sahada kalarak görevlilerin zemini temizleme ve çizgileri belirginleştirme çalışmalarını takip eden Kalkavan, daha sonra takım kaptanları Tolga Zengin ve Güven Varol'u tekrar sahaya çağırdı.

MAÇ İLERİ BİR TARİHTE OYNANACAK

Kalkavan, Tolga ve Güven ile yaptığı kısa görüşmenin ardından maçı oynatmama kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamada, karşılaşmanın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte kaldığı yerden oynanacağı belirtildi.

FEDERASYON UYUDU RESMEN

Ve dün geceki bu gelişmenin ardından şu sorular gündeme geldi... Meteoroloji'nin günler öncesinden kar yağışı alarmı vermesine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu saat 20.00'de oynatacağını açıkladığı bu maçı neden erken saate almadı? Neden bile bile lades dendi? Neden, taraftarlar ve kulüpler mağdur edildi?

ISITMA SİSTEMİ NEDEN İŞE YARAMADI?

Başakşehir Fatih Terim Stadı, 2014 yılında açıldığında uygulanan teknoloji sayesinde olumsuz hava koşullarında da maçların oynanabileceği duyurulmuştu. Ancak dün kar başladıktan kısa bir süre sonra zemin kayganlaşıp saha çizgileri görünmez olunca karşılaşma tatil edildi. Peki statta var olduğu söylenen ısıtma sistemi neden işe yaramadı? Öncelikle konunun uzmanları, ısıtma sistemlerinin zeminin 15-20 santimetre altında olduğunu ve asıl fonksiyonlarının karı eritmek veya suyu kurutmak değil, çim köklerini korumak olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yoğun yağışlarda bu sistem maçların oynanmasını sağlayamıyor.


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Mersin İdmanyurduBeşiktaş
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