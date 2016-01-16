Beşiktaş - Mersin İdman Yurdu Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle Radyodan Dinle

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın sahasında Mersin İdmanyurdu’yla karşı karşıya gelecek.



Süper Lig’de devre arası öncesi son 4 maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, taraftarının önünde Mersin İdmanyurdu’nu mağlup ederek hem galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlamış ve 41 puan toplayıp, sıralamada en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin bir puan önünde devre arasına zirvede girmişti.



Güneş ideal 11’iyle sahada



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Mersin İdmanyurdu karşısında ideal 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor. Devre arasında Ziraat Türkiye Kupası’nda PTT 1. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon’la iki kez karşı karşıya gelen ve bu maçlarda farklı kadrolara görev veren tecrübeli teknik adam, Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında ideal 11’ine dönüş yapacak.



Karadeniz temsilcisiyle oynanan son müsabakada hafif sakatlık geçiren İsmail Köybaşı’nın ilk 11’de görev yapması beklenirken, Güneş’in, orta alanda da Olcay Şahan’a formayı vermeyi planladığı öğrenildi.



Muhtemel 11



Beşiktaş’ın muhtemel 11’i şöyle: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan, Sosa, Olcay Şahan, Gomez.



3 futbolcu ceza sınırında



Beşiktaş’ta, Mersin İdmanyurdu maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig’de üçer sarı kartı bulunan Mario Gomez, Luiz Rhodolfo ve Andreas Beck, Mersin İdmanyurdu karşısında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.



Beşiktaş’ın kozu Gomez



Beşiktaş’ın, Mersin İdmanyurdu’yla yapacağı maçta gözler, Alman futbolcu Mario Gomez’in üzerinde olacak. Siyah-beyazlı formayla çıktığı son 4 lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla gol krallığı yarışında zirveye çıkmıştı. Ligin ilk yarısındaki tüm müsabakalarda forma giyen ve bunların 10’unda gol atan Gomez’in, ligde 13 golü bulunuyor. Bu arada Beşiktaş’ın bir diğer golcüsü Cenk Tosun da ligin ilk yarısında Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda oynanan maçta 3 gol atmış ve profesyonel kariyerindeki ilk "hat-trick"ini yapmıştı.



BEŞİKTAŞ MERSİN İDMANYURDU MAÇI NE ZAMAN



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Mersin İdmanyurdu maçı 17 Ocak Pazargünü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maçta, hakem Mete Kalkavan görev yapacak.



BEŞİKTAŞ MERSİN İDMANYURDU MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Mersin İdmanyurdu maçı 17 Ocak Pazargünü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00'de oynanacak. Maçı LİG TV canlı yayınlayacak



Son 15 maçın 12’sini kazandı



Beşiktaş, Süper Lig’de yaptığı son 15 maçın 12’sini kazandı. Ligde, ilk 2 haftada birer galibiyet ve yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki 15 karşılaşmanın 12’sinde sahadan galibiyetle ayrıldı, diğer mücadelelerde ise 2 beraberlik ve bir yenilgi elde etti. Beşiktaş, iç sahada oynadığı 9 müsabakada ise 6 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan topladı.



"Atan" ve "yiyen karşı karşıya



Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu maçı, Süper Lig’in bu sezon en çok gol atan ve en çok gol yiyen ekiplerini karşı karşıya getirecek. Sezonun ilk yarısında 41 gol kaydeden siyah-beyazlılar, ligin en golcü takımı konumunda. 17 haftalık periyotta kalesinde 36 gol gören Mersin İdmanyurdu ise puan cetvelinin son sırasını paylaştığı Eskişehirspor’la birlikte ligin en çok gol yiyen iki takımından biri. İki takım arasında sezonun ilk haftasında oynanan ve 7 gole sahne olan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda rakibini 5-2 mağlup etmişti.



Mersin İdmanyurdu’nda teknik direktör krizi



Süper Lig’in ilk yarısını istediği yerde tamamlayamayan Mersin İdmanyurdu’nda, devre arasında da teknik direktör krizi yaşandı. İlk yarıyı Bülent Korkmaz yönetiminde tamamlayan Mersin İdmanyurdu’nda, devre arası kampının başlayacağı gün 48 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı. Korkmaz’ın yerine kırmızı-lacivertlilerin başına getirilen Hakan Kutlu, daha önce de çalıştırdığı takımın başında sadece bir gün kaldı. Devre arasında olağanüstü genel kurul da yapıp kulüp başkanlığına Hüseyin Çalışkan’ın seçildiği Mersin İdmanyurdu’nda, kongre sonrası teknik direktör Nurullah Sağlam’la anlaşmaya varılmış, ancak 50 yaşındaki çalıştırıcı da sadece 2 gün takımın başında kalmıştı. Mersin İdmanyurdu, Nurullah Sağlam’ın ardından henüz yeni bir isimle anlaşmaya varamadığı için Beşiktaş karşısına teknik direktörsüz çıkacak.



Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu, yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 30. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş’ın 15, Mersin İdmanyurdu’nun 6 galibiyeti bulunuyor, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 5 lig maçını kazanan Beşiktaş’ın geride kalan müsabakalarda attığı 36 gole, Mersin İdmanyurdu 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk haftasında Mersin’de yapılan maçı Beşiktaş 5-2 kazandı.



Beşiktaş’ın ev sahipliğindeki maçlar



İki ekip arasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde yapılan 14 maçta siyah-beyazlıların belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, ev sahibi olduğu maçlarda 9 kez kazandı, 4 maç berabere bitti, siyah-beyazlılar rakibine sadece bir kez yenildi. Evindeki maçlarda 22 gol atan Beşiktaş, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Stadının yapımı aşamasında rakibini geçen sezon Ankara’da ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Karşılıklı gol atılan maç sayısı sadece 6



Mersin İdmanyurdu ve Beşiktaş arasındaki maçlarda ilginç bir istatistik dikkati çekiyor. Geride kalan 29 lig maçında karşılıklı gol atılan karşılaşma sayısı sadece 6 olarak gerçekleşti. Taraflar arasındaki 7 maç golsüz biterken, 10 maçı Beşiktaş, 6 maçı da Mersin İdmanyurdu gol yemeden kazandı.



En farklı skorlu galibiyetler



İki takım da birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini üçer farka ulaşarak aldı.



Beşiktaş, İstanbul’daki maçlarda 1977-1978 sezonunda 4-1, 1980-1981 (Hükmen), 1982-1983 ve 2012-2013 sezonlarında 3-0, bu sezonun ilk yarısında Mersin’de 5-2, Mersin İdmanyurdu ise 1971-1972 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.



Bu arada, sezonun ilk yarısında Mersin’de Beşiktaş’ın 5-2’lik galibiyetiyle biten karşılaşma, rekabetteki 29 maç içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.



Tarihe geçen maç



Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu arasındaki bir maç Türk futbol tarihine geçti.



1980-1981 sezonunda, 31 Ağustos 1980’de İstanbul’daki İnönü Stadı’nda oynanan maçta Beşiktaş 3-0 öndeyken, 62. dakikada Mersin İdmanyurdu’nun sahadan çekilmesi üzerine karşılaşma tatil edildi. Sonuç Beşiktaş lehine hükmen 3-0 tescil edildi ve Mersin İdmanyurdu’nun 2 puanı silindi.



Mersin İdmanyurdu böylece, lig tarihinde puanı silinen ilk takım olarak kayıtlarda yer aldı.