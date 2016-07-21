Beşiktaş, Mario Gomez'in yerini o yıldızla dolduracak!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mario Gomez ile anlaşamazsa tamamen Loic Remy transferine yönelecek.



Aylardır Alman forvet Mario Gomez'den net karar vermesini bekleyen Beşiktaş daha fazla geç kalmak istemiyor. Mario Gomez'in neredeyse her hafta karar değiştirmesinden sıkılan Beşiktaş, Mario Gomez'e "Ya evet, ya hayır de" resti çekecek. Eğer Mario Gomez'in cevabı olumsuz olursa ilk hedef Chelsea'li Loic Remy olacak.



Chelsea'nin yeni hocası Antonio Conte, Loic Remy'yi kadrosunda düşünmüyor. Fransız oyuncu Loic Remy'nin sık sakatlanmasından ve takıma uyum sağlayamamasından dolayı Chelsea'nin onu satış listesine koyması bekleniyor.



10 milyon euro'luk bonservis bedeli Beşiktaş'ın gözünü korkutsa da satın alma opsiyonuyla kiralık formülü ciddi biçimde düşünülüyor.



Hazırlık kampına alındı



Mario Gomez'in net cevabının ardından Beşiktaş, ön yoklamaları yaptığı Chelsea ile Remy için masaya oturacak. Bu arada Remy ise "Geçen sezon benim için zordu. Birçok sakatlık yaşadım. Beyaz bir sayfa açmaya hazırlanıyorum, kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. Remy, Chelsea'nin Avusturya kamp kadrosunda yer alıyor. Mavilerin, Rapid Wien'e 2-0 yenildiği maçta 72. dakikada oyuna girdi. 29 yaşındaki oyuncunun bugünkü Wolfsberger karşılaşmasında 11'de olması bekleniyor.