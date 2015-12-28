Beşiktaş Lider Kapattı Fikret Orman'ın Keyfi Yerinde

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 17. haftasında Beşiktaş, Torku Konyaspor'u 4-0 yenerek ligin ilk yarısını lider tamamladı. Karşılaşmanın sonrasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, açıklamalarda bulundu. Orman, "41 puan 41 gol. Maşallah yani. Çok iyi bir top oynadık. Ligi de lider olarak bitiriyoruz. İnşallah kendi stadımızda ligi lider kapatıp şampiyon olmamızı Allah nasip etsin." şeklinde konuştu.

"BU ÇOCUKLARA HELAL OLSUN"

Liderlik yarışında ilk yarıyı zirvede tamamlamaları hakkında ise Başkan Orman, "Rakiplerimizin kazanmaları veya kaybetmeleri ile çok ilgilenmiyoruz. Biz rakiplerimizin kaybetmesinden değil kendi kazandığımızda mutlu olanlardanız. Kendi işimize bakıyoruz. Şuanda lider girdik devre arasına. Hem ben hem arkadaşlar hemde Beşiktaş camiası çok mutlu. Bu çocuklara helal olsun. İyi bir şekilde devre arasına soktular." diye konuştu.

Sezon başından bu yana yaşanan hakemler hataları için ise Fikret Orman, şöyle konuştu:

"Bizim bir üslubumuz bir tarzımız var o tarzımızla devam ediyoruz. Hakemler hakkında en az konuşanda biziz. Hata bizim maçlarda da oluyor geçen hafta gördünüz. Ama bu hakemlerle bu lig bitecek. Çok konuşuldu yabancı gelecek diye ama bu insan bizim insanlarımız. Bunlara sahip çıkarak MHK görevini yaparak eğitimlerini vereceğiz. Sonuçta bu hakemlerle devam edeceğimizi kabul etmemiz lazım. Maalesef hata oluyor. Futbol hata oyunu. Ama sadece hakemler değil oyuncularda, teknik direktörler, biz yöneticiler ve TFF'de hata yapıyor."

"TRANSFERLERİMİZ TAKIMA VE CAMİAYA UYMALI"

Transfer sorularına ise Başkan, "Bir hafta daha bekleyin. Çalışmalar şuan gayet güzel. Arkadaşlarımız ile hep beraber çalışıyoruz. Bizim bir çizgimiz var. Takıma uymalı. Görüyorsunuz şuan ki uyumu. Oyuncu kalitesi yanında karakter kalitesi de iyi olmalı. Takım düzenini bozmadan transferler yapacağız. Tabi aynı zamanda da bütçelerimize uyacak. Görüyorsunuz UEFA'nın mali fair play'i sadece bizimle değil her takımla alakası var. Üç ezeli rakibimizin de sıkıntısı var Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor. Şuan biz statsız ve gelirimizin olmadığı halde kendi planımız içinde gidiyoruz." diye cevap verdi.

Quaresma'nın oyundan çıkarken Teknik Direktör Şenol Güneş'in elini sıkmaması için ise Orman, "Şenol Güneş gibi çok tecrübeli bir isim bunu halleder. Her oyuncu oynamak istiyor. Şenol hoca ile oyuncu bunu kendi arasında çözer. Şimdiye kadar hocamızdan oyuncularımız hakkında hiç şikayet gelmedi. Bugün konuşulacak olay Quaresma olayı değil, Beşiktaş'ın liderliği ve 4-0 kazanmasıdır." ifadelerini kullandı.

"LİG BİTMEDEN KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

Şampiyonluk yarışında da temkinli konuşan Orman, "Galatasaray büyük bir camia, bu devre arasında onlar toparlanmak isteyecektir. Bu doğaldır. Lig bitmeden kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Hatırlarsanız geçen sezonun başında Galatasaray yine çok kötüydü ama üç kupa aldılar. Bizim bu arada statsız oluşumuzun getirmiş olduğu çok büyük bir dezavantaj var. Bizim en büyük amacımız bu dezavantajı bu sene bitirip kendi stadımıza gitmektir." yorumunda bulundu.

Son olarak Başkan Orman, üç maçlarını daha Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacaklarını kaydetti.