Beşiktaş kurucusunu andı

Şeref Bey'in Yahya Efendi Dergahı'nda bulunan kabri başında yapılan anmaya, kulüp başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Yalçın Kaya Yılmaz ve Hakan Özköse ile kurul üyeleri ve bir grup taraftar katıldı.



Fikret Orman, anmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın 113 sene önce Serencebey'de Fuat Paşa Konağı'nda o günün padişahı tarafından desteklenerek kurulmuş bir kulüp olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bizim ceddimiz vatanseverlerden oluşmuş. 1915'teki Çanakkale Savaşı'nda, tespit edebildiğimiz 22 tane sporcumuz savaş meydanında şehit olmuş. Aynı zamanda Şark Cephesi'nde ve Sarıkamış'ta tespit edebildiğimiz 7 tane sporcumuz hayatını kaybetmiş. Onların anısına da oralarda bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Burası, çok asil bir kulüptür. Allah nicelerini nasip etsin. Biz de geldik, görevimizi yapıyoruz. Allah, bizden sonrakilere de bu büyük camiaya hizmet etmeyi nasip etsin. Bütün Beşiktaşlıların da yeni senesi kutlu olsun."



Bu yılın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Orman, "Stadımızı açıyoruz, az bir süremiz kaldı. Ondan sonra da inşallah stadımızın açılışını şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Haftaya bir basın toplantımız var. Vodafone Arena'nın ne zaman açılacağını açıklayacağız. Stadı 19.03'te açmak, arzu ettiğimiz bir tarihti. Planlarımızın bir tanesiydi ama yetiştiremedik. Şimdi yeni tarihe yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de zemine çim serme işlemine başlıyoruz, skorboardlarımız geldi. Biliyorsunuz çatı bitti, sona doğru gidiyoruz."

