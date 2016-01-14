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Beşiktaş Kupa Maçında Son Dakikalarda Liderliği Kurtardı

Ziraat Türkiye Kupası 1461 Trabzon ile karşılaşan Beşiktaş son dakikalarda bulduğu golle C grubunda liderliği aldı

Beşiktaş Kupa Maçında Son Dakikalarda Liderliği Kurtardı

 Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşikaş, evinde 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup etti. Kartal'a grup liderliğini getiren gol ise 90+1'de Cenk Tosun'dan geldi.

Maça as oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkan Beşiktaş, karşılaşmaya etkili başlayan taraftı. Ancak siyah beyazlılar ilk yarıda Gomez ve Mustafa Pektemek'le yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı.

2. yarıda Cenk Tosun ve Gökhan Töre'nin de oyuna girişiyle gol için baskısını arttıran Kara Kartal, aradığı golü 90+1'de Cenk Tosun'un ayağından buldu..

Bu sonuçla 10 puana yükselen Beşiktaş grupta liderliğe yükseldi. 1461 Trabzon ise 7 puanla 2. sırada yer aldı.

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Beşiktaş1461 Trabzon
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