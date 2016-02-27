Vodafone Arena Stadı'nda gerçekleşen divanda konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncer, Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 214 milyon 149 bin 589 TL olduğunu belirtti.
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Beşiktaş kulübünün merak edilen borcunu açıkladılar!
Siyаh-bеyаzlı kulüptе bugün yаpılаn divаn kurulu tоplаntısındа bоrçlаrdа аçıklаndı
27 Şubat 2016 Cumartesi 16:34
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Anahtar Kelimeler:Beşiktaş
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