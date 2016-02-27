Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş kulübünün merak edilen borcunu açıkladılar!

Siyаh-bеyаzlı kulüptе bugün yаpılаn divаn kurulu tоplаntısındа bоrçlаrdа аçıklаndı

Beşiktaş kulübünün merak edilen borcunu açıkladılar!

 Vodafone Arena Stadı'nda gerçekleşen divanda konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncer, Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 214 milyon 149 bin 589 TL olduğunu belirtti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.