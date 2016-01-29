Beşiktaş kulübüne kupa maçında şok şike suçlaması

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'a kendi sahasında 4-3 mağlup olması futbolda 2016 yılının en büyük sürprizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.



SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Birbiri ardına gelen gollerle müthiş bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşma sosyal medyada geceye damga vuran olaylardan biri oldu. Maçla ilgili çok sayıda tweet ve Facebook yorumu yapılırken, en çarpıcı görüşlerden biri Fenerbahçe'nin son kongresinde başkan adayı olan Hulusi Belgü 'den geldi.





"ÇAKMA FİLOZOF ŞENOL GÜNEŞ'İN HESAPLARINA BAK"

Bir dönem sarı lacivertli kulüpte yöneticilik de yapan Belgü, "Beşiktaş, Rize'yle değil Buca'yla eşleşmek için 3 dakikada 2 gol yiyip yenildi ve şike şaptı. Çakma filozof Şenol Güneş'in hesaplarına bak. Yazık" şeklindeki bir tweeti alıntı yapıp, kendi Twitter hesabından paylaştı.