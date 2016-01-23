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Beşiktaş kulübünden resmi Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş kulübü uzun düredir gündemi meşgul eden Gökhan Töre hakkında ortaya atılan transfer iddialarına cevap verdi

Beşiktaş kulübünden resmi Gökhan Töre açıklaması

 İşte Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

Gökhan Töre ile ilgili basın-yayın organlarında son dönemde adeta koro halinde, birbirine benzer içeriklerle sunulan, futbolcumuzun transfer olacağı iddiaları bütünüyle gerçeklerden uzak değerlendirmelerdir.

Sezonun ikinci devresinin devam ettiği şu anda tek hedefi sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olan kulübümüz, ne Gökhan Töre'yi ne de başka bir oyuncumuzu satmayı düşünmemektedir. Futbolcumuz Gökhan Töre'nin de vurguladığı gibi yönetimi, teknik idaresi ve futbolcularıyla Beşiktaş sadece şampiyonluğa odaklanmıştır.

Yurt dışı kaynaklı çeşitli iddialara abartı ve strateji unsurları da ekleyen basın-yayın organlarının bu tür yalan haberlerde ısrar etmesini, futbolcularımızın konsantrasyonunu olumsuz yönde etkileme ve Beşiktaş'ı istikrarsızlaştırma çabaları olarak görüyoruz. Zira Kulübümüzün Başkan seviyesinde dahi yaptığı açıklamaların dikkate alınmamasının başka bir izahı olamaz.

Beşiktaş JK, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak hedefiyle yoluna kararlı ve emin adımlarla devam etmektedir. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberlere itibar etmemesini diliyoruz.

 

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız

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