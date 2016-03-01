Beşiktaş Kulübü fenerbahçe'den özür bekliyor bakın neden!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı lacivertli taraftarların küfürlü tezahüratlarda bulunması siyah beyazlıları kızdırdı.

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden bir açıklama yaparak özür beklediklerini duyurdu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile oynadığımız derbi müsabakasında, Türk futboluna mal olmuş, herkes için ortak bir değere dönüşmüş olan Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'ya edilen küfürler, başta Beşiktaş Camiası olmak üzere, tüm sporseverleri yaralamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin, Süleyman Seba'nın manevi şahsında Beşiktaş Camiasından özür dilemesini bekliyor ve bunun tekerrür etmemesi konusunda gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz.

Kulübümüz, Süleyman Seba'ya edilen küfürler nedeniyle, gerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun çerçevesinde bu konunun takipçisi olacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK