Beşiktaş kulübü 20 yıllığına otel kiraladı!

Beşiktaş, ihaleyle yaz aylarında futbol takımlarının kamp yaptığı belediyeye ait 3 yıldızlı 157 yatak kapasiteli Esentepe Oteli'ni, 2 futbol sahası, teleski ve kafeteryası bulunan kayak pisti ile birlikte aylık 15 bin 500 lira kira karşılığında 20 yıllığına kiraladı.



İHALEYE SADECE BEŞİKTAŞ KATILDI

Bolu'nun Gerede İlçesi'nin Kitirler Mahallesi'nde etrafı çam ormanlarıyla kaplı 74 odalı Esentepe Oteli ve çevresindeki tesislerin kiralanma ihalesi, Gerede Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Sadece Beşiktaş AŞ'nin katıldığı ihaleye, Beşiktaş Kulübü adına Asbaşkan Deniz Atalay katıldı. İhaleyi, aylık 15 bin 500 TL+KDV teklifi veren Beşiktaş, yaz aylarında aralarında Süper Lig takımlarının da bulunduğu birçok kulübün kamp yaptığı Esentepe Oteli ve tesislerini 20 yıllığına kiralamış oldu.

3 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILACAK

İhale şartnamesine göre Beşiktaş, otel ve tesisleri yenileme, tamirat ve restorasyon çalışmaları için yaklaşık 3 milyon lira yatırım yapacak. İhaleye göre söz konusu yenileme çalışmalarının 6 ayda yapılması gerekiyor. Yenileme çalışmalarından sonra Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlık kamplarını burada yapacağı belirtildi.

"TESİS TAMAMEN YENİLENECEK"

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ihalenin sonunda şunları söyledi: