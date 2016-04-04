Beşiktaş Kasımpaşa engeline takıldı! İşte Kasımpaşa Beşiktaş maçının özeti görüntüleri!

Liderliğini perçinleme umuduyla Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na çıkan Beşiktaş, ligin ilk yarısında 3-3 berabere kaldığı rakibine bu kez 2-1 mağlup oldu.



Bu sonucun ardından siyah beyazlılar 63 puanda kalırken, 1 maçı eksik takipçisi Fenerbahçe'nin ise 60 puanı bulunuyor.



Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez öne geçtiği bir karşılaşmada yenildi. Kartal son olarak geçen sezon Ekim ayında Erciyesspor deplasmanında öne geçmesine rağmen sahadan puansız ayrılmıştı.



GOL DAKİKALARI



28. dakikada, Oğuzhan'ın ceza sahasına gönderdiği kısa pasta, Titi'nin büyük hatasında bir anda kaleciyi karşısında gören Jose Sosa, çabuk davranıp yaptığı aşırtma vuruşla klas bir gole imza attı. 0-1



Arjantinli yıldız, bu sezonki toplam gol sayısını 8'e yükseltti.



Golün ardından gelişen ilk atakta, Hakan Arslan'ın uzun pasında sol tarafta Beck'ten sıyrılıp çapraz pozisyondan sert bir şut çıkaran Venezuelalı futbolcu Yonathan del Valle, skora dengeyi getirdi. 1-1



49. dakikada, sağ taraftan Popov'un yerden ortasında, ön direkte bomboş pozisyonda bitirici vuruşu yapan Oscar Scarione, 5 ay sonra ligdeki ilk golünü kaydetti. 2-1



Boyko kalesini kapatmakta zorlanıyor



Sakatlığı bulunan Tolga Zengin'in yerine görev yapan Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.



Boyko, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı dört maçın üçünde gol yedi.



Deplasmanda ikinci kez yenildi



Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda ikinci kez mağlup oldu. Süper Lig'de dış sahadaki ilk yenilgisini 23. haftada 2-0'lık skorla Fenerbahçe karşısında yaşayan siyah beyazlılar, 27. hafta müsabakasında da Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi.



Çalımbay'ın Beşiktaş karşısındaki 3. galibiyeti



Kasımpaşa teknik direktörü Rıza Çalımbay, eski takımı Beşiktaş'a karşı kariyerinde üçüncü kez kazandı.



Farklı takımlarla Beşiktaş'a karşı 22'si lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 resmi karşılaşmada teknik direktörlük yapan Çalımbay, bu maçların üçünde galibiyet, altısında beraberlik ve 15'inde de yenilgi gördü.



ŞENOL GÜNEŞ: ŞİKAYET ETMEK YERİNE...

"Vazgeçmek doğru değil"

RIZA ÇALIMBAY: BEŞİKTAŞ'TA BANA BU ÖĞRETİLDİ!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, rakibin attığı erken golün kendilerini etkilediğini söyledi.Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçta 1-0 öne geçtik. Erken ve beklenmeyen gol bizi etkiledi. Öne geçtikten sonra oyunu kontrol etmemek bize pahalıya mal oldu" dedi.Yaptıkları değişikliklerle daha etkili olmaya çalıştıklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:"İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol rakibin direncini artırdı. 60. dakikadan sonra daha atak oynadık. Düşündüğümüzün dışında bir skorla mağlup olduk. Lig yarışı kazansak da kaybetsek de devam edecekti. Bugüne kadar verdiğimiz emekleri, bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Bunun telafisi diğer maçları kazanmak. Üzgünüz ancak teslim olmakla başarılacak iş değil."Vodafone Arena'nın açılışıyla ilgili durumun motivasyonu etkileyip etkilemediği sorusuna tecrübeli teknik adam, "Motivasyon sıkıntısı olarak görmüyorum. Rakiplerin durumu ne olursa olsun, çıkıp maçımızı oynuyoruz. Maç kazanılır, kaybedilir. Daha önemli olan, ne yapmaya çalıştığımız" yanıtını verdi."Sonuçlar ne olursa olsun ondan (şampiyonluk) vazgeçmek doğru değil. Kazandık 'sizinleyiz', kaybettik 'sizinle değiliz' düşüncesini dışlayan, anlayıştır. Oyuncu, hoca, çalışanların tümü, kaybettiğimiz maçın emeklerini alamamaktan üzüntülüyüz. Onları da üzmek bizi üzüyor. Onları sevindirmek için daha çok çalışacağız. Kaybedilen maçın üzüntüsünü yaşamak, şikayet etmek yerine, daha çok çalışarak telafi etmeliyiz. Duygusal yıkımla teslim olursak, bu işi yapmamamız gerekiyor. Tek tesellisi önümüzdeki maçı kazanarak yarışa devam etmek."Güneş, daha önce Trabzonspor'da da teknik adam olarak şampiyonluk mücadelesi verdiği hatırlatılarak yöneltilen, bu yarışta takip edilenin mi yoksa takip edenin mi zor dönemler yaşadığı sorusu üzerine, "Takip edilmek, takip etmek durumu yok. Sadece o maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sahaya çıkıp kazanmak durumundayız. Hücumda ve savunmada başarılı olmak için bütün varyasyonları başarılı yapmamız gerekiyor. Rakibin kaybettiği maç sonrası moral değer fazla olabilir. Duygularımız, aklımızın önüne geçmeyecek. Ne olursa olsun sadece işimizi yapmaya odaklanacağız." şeklinde konuştu.Bulundukları yer itibarıyla şampiyonluğun adayı olduklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş, sezon başında da iddialıydı. 3 puan kaybettik. Yerimiz kötü değil. Daha iyi olmamız için 3 puanı almalıydık" diyerek sözlerini tamamladı.Kasımpaşa teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir kötü gidişleri olduğunu hatırlatarak, "En büyük etkenlerden biri çok sakat ve cezalı oyuncun olmasıydı. Transfer ettiğimiz oyunculardan yararlanamamamız etken oldu. İlk defa yüzde 99'u hazırdı. Çok iyi mücadele ettik, pozisyonlar bulduk. Galibiyetin getirdiği avantajı iyi kullandık." dedi.Kendileri için kritik bir maça çıktıklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş maçı değil, başka mücadele olsa yine kritik olacaktı. Beşiktaş mükemmel bir takım, yenilmesi çok zor" ifadelerini kullandı."Bir sürü konuşma oldu. Ben Beşiktaşlıyım, futbola orada başladım, yıllarca kaptanlığını yaptım. Benim için o camia farklı. Benim bir işim var. Nerede çalışırsam çalışayım sorumluluğum var. En iyi şekilde yapmaya çalışırım. Beşiktaş altyapısında da spor ahlakı nasıl olmalı, ders olarak aldık.""Gönlüm Beşiktaş'tan yana" yönündeki sözü hiçbir yerde kullanmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Nerede çalışırsam çalışayım Beşiktaşlılığımı gizlemedim. Her zaman Beşiktaşlıyım. Nerede çalışırsam oranın menfaatini düşünürüm. Beşiktaş'ta bana bu öğretildi. Beşiktaş'ın son ve şampiyonluk maçı olsaydı da aynı şekilde oynardık. Fenerbahçe'nin, Aykut Kocaman'ın başında bulunduğu Torku Konyaspor'la maçı var. Şimdi Beşiktaşlılar öyle düşünecek. Aykut hocayı da yakından tanırım. Türkiye liginde çalışan Beşiktaşlı arkadaşlar, hiçbirimiz böyle düşünmeyiz. Aykut hocaya ve diğer arkadaşlara kefilim."Ligde şampiyonluk yarışının da bitmediğini anlatan Çalımbay, bu mücadeleyi veren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kritik maçları olacağını ve ligin henüz tamamlanmadığını dile getirdi.Beşiktaşlı taraftarların kendisine tepki göstermesiyle ilgili soru üzerine Çalımbay, "Beşiktaş'ın tarihte formasını en çok giyen oyuncusuyum. Oyuncularıma, oynamayın diyemem. Başka düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.