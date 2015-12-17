Ligde Galatasaray derbisinde oynadığı oyunla göz dolduran kara kartal aldığı galibiyetle ezeli rakibine 9 puan fark etıp şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün evinde Karabükspor'u ağırlıyor, karşılaşma saat 18:30'da ATV ekranlarında naklen yayınlanacak, Beşiktaş - Karabükspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri detayları haberimizde bulabilirsiniz
Beşiktaş derbi ve Lizbon yolculuğunuda sayarsak çok yorgun bir trafik yaşıyor. Üç kulvarı kaldırabilecek kadro düşünüldüğünde Şenol Güneş büyük ihtimalle rotasyon yapacaktır. Yoğun bir maç trafiğinden çıkan siyah-beyazlı ekipte tecrübeli teknik adamın, Kardemir Karabükspor karşısında sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vereceği öğrenildi. Beşiktaş, geride kalan sezon son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmişti.
Karabükspor Ptt 1.ligin en yaşlı takımlarında bir tanesi ve gol sorunu yaşıyorlar. Karabük gol atamaz bu yüzden karşılıklı gol olmaz seçeneği mantıklı. Balic ve Feridun Tankut iddaası olmadığının farkında sadece bu platformda yer almak değerli. Ligden düşen takım bu tarz büyük maçlarda tekrar vitrine çıkıyor.-YETKİN ETKİN
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