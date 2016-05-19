Beşiktaş Kalecisi Tolga’dan Gönderme “Şampiyon olmanız için takım olmanız lazım”

Beşiktaş 'ın tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin , "Şampiyon olmak için takım olmak gerekiyor. Bu şampiyonluk bizim için çok önemli. Gelecek şampiyonluklar için, bu şampiyonluk önümüzü açacak" dedi.

2015-2016 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ta kaptan Tolga Zengin, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk hikayesini İHA muhabirine verdiği özel röportajda anlattı.

"DİNLENME VAKTİ GELDİ"

Deneyimli kaleci , "Çok mutluyuz. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Tabi ki bundan sonrası da var. Önümüzde yeni bir sezon var. O sezon içinde bu şampiyonluk bizim için çok önemli. Gelecek şampiyonluklar içinde bu şampiyonluk önümüzü açacak. Artık kısa bir dinlenmeye çekilme vakti de geldi" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN..."

Takım içerisindeki arkadaşlık vurgusunun önemine değinen Tolga Zengin, "Her sene bu arkadaşlığımız daha da değerlendi. Yaşadığımız şeylerden, kaybettiğimiz puanlardan bir noktaya kadar götürebiliyorduk bu yarışı ama bu sene çok şükür sonunu da güzel gördük. Galibiyet alabilirsin, maç kazanabilirsin ama şampiyon olmak için takım olmak gerekiyor. O anda çok iyi bir arkadaşlığımız var, çok iyi bir grubuz. Çok iyi bir takımız. Takım olmayı da başardık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu devam edecek" açıklamalarında bulundu.

"AVANTAJ BİZDEYDİ"

En son Galatasaray ile oynanan ve 1-0 kazandıkları derbi maçın ardından soyunma odasında neler konuşulduğu ile alakalı sorduğumuz soruya Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin şu cevabı verdi:

"O gün rakibin bir maçı daha vardı, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile. Tabi o maç bizden bir gün sonra olduğu için onun skorunu bilmiyorduk ama işimizi yaptığımız için mutluyduk. Yani ne olursa olsun avantaj bizdeydi. Biz kazandığımız sürece şampiyon biz olacaktık öyle de oldu zaten."