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Beşiktaş kaleci Bonko’yu Gönderiyor!

Süper Ligde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp Ukraynalı file bekçisi Bonko’yu takımdan gönderiyor.

Beşiktaş kaleci Bonko’yu Gönderiyor!

Beşiktaş, sezon ortasında Dnipro'dan transfer ettiği Boyko ile yolları ayırıyor. Siyah beyazlı ekipte Boyko'nun alternatifleri ise Ospina, Mandanda, Adler ve Neto.

Beşiktaş ile Denys Boyko'nun yolları ayrılıyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde Ukraynalı file bekçisini göndermeye hazırlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre Ukraynalı kaleci, ayrılma talebine yönetime bildirdi. Beşiktaş yönetimi ise Boyko için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Ocak ayında 3.3 milyon Euro'ya Dnipro'dan transfer edilen file bekçisi ile dört buçuk yıllık sözleşme imzalamıştı. Tolga'dan kaleyi devralamayan ve oynadığı maçlarda da istenileni veremeyen Boyko, bu sezon üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası maçında forma giydi ve Beşiktaş, bu beş maçın dördünden mağlubiyetle ayrıldı.

Eleştirilere maruz kalan Boyko, yönetim kurulu ile görüştü. Siyah beyazlı takımda mutsuz olduğunu ve kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediğini ifade eden Ukraynalı, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek.

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