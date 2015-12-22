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Beşiktaş istatistikleri altüst etmeye devam ediyor

Bu sezon sergilediği müthiş performans ile ilk yarının bitmesine 1 hafta kala liderliğini koruyan siyah beyazlı ekip son 12 yılın en başarılı dönemini yaşıyor

Beşiktaş istatistikleri altüst etmeye devam ediyor
 Bu sezon sergilediği müthiş performans ile ilk yarının bitmesine 1 hafta kala liderliğini koruyan siyah beyazlı ekip son 12 yılın en başarılı dönemini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş, son yıllardaki en başarılı dönemini geçiriyor.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ortaya koyduğu etkili futbolla taraftarlarının yüzünü güldüren siyah-beyazlı takım, 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonunun en iyi performansını sergiledi.



Süper Lig'de 16. haftayı 12 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle geçen Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla son 12 sezondaki en yüksek puana ulaştı.



Süper Lig'de 12 sezon sonra 16. haftayı lider geçen siyah-beyazlı takım, 2003-2004 sezonunda aynı haftayı 40 puanla lider tamamlamıştı.



Son 12 sezonun en golcüsü



Beşiktaş, Süper Lig'de 16. hafta sonunda topladığı puanın yanı sıra gol bakımından da son 12 sezonun en verimli dönemine imza attı.



Bu sezon 37 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, aynı gol sayısına sahip Galatasaray ile ligin en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.



Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda 16 hafta sonunda 37 gol kaydetmişti.



100. yıl şampiyonluğunda da aynı puanı toplamıştı



Beşiktaş, kuruluşunun 100. yılında şampiyonluğa ulaştığı 2002-2003 sezonunda ilk 16 haftayı 38 puanla tamamlamıştı.



Siyah-beyazlı takım, o sezonda 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 85 puanla şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Kaynak : AA

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