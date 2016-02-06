Beşiktaş'ın yıldızından transfer açıklaması

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon sergilediği üst düzey performansla formunun zirvesine çıkan Jose Sosa, Çin Ligi ekiplerini peşine takmıştı.

Arjantinli futbolcu, konuyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Tekliflerin basına yansımasının ardından Başkan Fikret Orman’la bir görüşme gerçekleştiren 30 yaşındaki futbolcunun, “Sezon başında Arjantin’den gelen tekliflere sıcak baktığım doğru. Çünkü eşim hamileydi ve çocuklarımı kendi ülkemde yetiştirme niyetim vardı. Ancak şartlar oluşmadı ve kulübümde kaldım. Eşim de doğum yaptı. Transferim konusunda menajerim ve avukatıma kesin talimat verdim. Sezon sonuna kadar transfer teklifleriyle ilgili olarak bana bilgi verilmeyecek. Şu anda sadece Beşiktaş’ın şampiyonluğuna odaklandım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Performansı katlandı

Bu sezon Kara Kartal’ın yükselişine büyük katkı sağlayan Tangocu, Beşiktaş’ta çıktığı 23 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sosa, bu skor sayısıyla geçen sezonda 37 maçta attığı gole ilk yarı sonunda ulaştı. Başarılı orta alan ek olarak 4 de asist yaptı.

Kaynak : Fanatik