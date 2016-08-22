Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a uçuyor!

Beşiktaş, kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca bu akşam İstanbul'a geliyor.



Siyah beyazlılar, Benfica'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca'nın transferini bitirdi.



22 yaşında ve 1.91 metre boyundaki Talisca, bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.



Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in yaklaşık bir aydır peşinde olduğu Talisca'da mutlu sona ulaştı.



İşte o fotoğraf;



