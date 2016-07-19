Beşiktaş'ın yeni transferi Michael Roll Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Büyükçekmece'den ayrılarak Laboral'e transfer olan Michael Roll ile resmi olarak anlaştı.



Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;



"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, şutör guard Micheal Roll ile kadrosunu güçlendirdi. 2 ve 3 pozisyonlarında görev alabilen ABD asıllı Tunuslu basketbolcu, son olarak İspanya'nın Laboral Kutxa takımında forma giymişti.



Dış şutlardaki başarısıyla ön plana çıkan Michael Roll 1987 doğumlu ve 197 cm boyundadır.



MİCHEAL ROLL KİMDİR?



12 Nisan 1987 ABD doğumlu olan Michael Roll Tunus milli takımında forma giymektedir. 197 cm boyunda olan basketbolcu şutör guard olarak görev almaktadır. 2010 yılında UCLA Koleji'nden mezun olan başarılı basketbolcu, profesyonel kariyerinde ilk olarak 2010-11 sezonunda Bornova Belediye forması giydi. Burada 13 lig maçına çıkan Roll; 14.9 sayı, 3.7 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.



Aynı sezonun Mart ayında Belçika'nın Antwerp takımına transfer olan Michael Roll, Belçika liginde 16 maça çıktı ve 13.8 sayı, 3.4 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla süre aldı.



2011-2012 sezonunda da Antwerp forması giyen Michael Roll, Belçika liginde süre aldığı 27 maçta; 12 sayı, 4 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarını yakaladı. EuroChallenge Kupası'nda ise 12 maçta görev alan basketbolcu; 15.8 sayı, 3.9 ribaund ve 3.5 asist ortamalarıyla başarılı performans sergiledi.



2012-2013 sezonunda İspanya'nın CAI Zaragoza takımına transfer olan Roll, burada 2 sezon forma giydi. Zaragoza forması altında ilk sezonunda İspanya liginde 40 maçta görev aldı ve 11.8 sayı, 3.1 ribaund, 2.2 asist ortalamalarını yakaladı. İkinci sezonunda ise; İspanya liginde 36, EuroCup'ta 16 maçta görev aldı.



2014-2015 sezonunda ülkemizin yolunu tutan Michael Roll, Türk Telekom ile 33 lig maçına çıktı ve 9.4 sayı, 2.8 ribaund, 2.6 asist ortalamalarıyla oynadı.



2015-2016 sezonu başında Büyükçekmece Demir İnşaat'a transfer olan tecrübeli basketbolcu, 29 lig maçında forma giydi ve 16.5 sayı, 4.7 ribaund, 4.7 asist ortalamalarını yakaladı. Michael Roll, geride kalan sezonun son bölümünde ise Laboral Kutxa forması giydi ve 7 maçta görev aldı.



Michael Roll, 2016-2017 sezonu öncesinde Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile sözleşme imzaladı."