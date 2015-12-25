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Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oluyor

Son UEFA Kupası maçında hatalı 2 gol yiyen Tolga Zengin tüm eleştiri oklarının hedefi olmuştu, Beşiktaş yönetiminin bu sorunu Rene Adler ismi ile halletmek istediği açıklandı

Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oluyor
 Son UEFA Kupası maçında hatalı 2 gol yiyen Tolga Zengin tüm eleştiri oklarının hedefi olmuştu, Beşiktaş yönetiminin bu sorunu Rene Adler ismi ile halletmek istediği açıklandı
İkinci yarı öncesi kadrosuna yabancı bir kaleci dahil etmek isteyen Beşiktaş bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, listesine son olarak ülkesi Almanya'da Hamburg'da forma giyen Alman file bekçisi Rene Adler'i aldı.

ADLER, BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

1 hafta önce Rene Adler ve Hamburg ile temaslar başladı. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2017'de tamamlanacak 30 yaşındaki Adler da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak Alman ekibinin tecrübeli eldiveni bırakmaya yanaşmaması bu transferin gerçekleşme olasılığını düşürüyor.

OSPINA, HANDANOVIC, BOYKO VE MANDANDA DA GÜNDEMDE

Beşiktaş, Rene Adler dışında bugüne kadar Arsenal'den David Ospina, Inter'den Samir Handanoviç, Dnipro'dan Denis Boyko ve Marsilya'dan Steve Mandanda için temaslarda bulundu.
Arsenal'de ikinci kaleci konumunda olan Ospina'yı İngiliz ekibinin bırakmamak istememesi bu transferin gerçekleştirme olasılığını ortadan kaldırdı. Sezon sonu kulübüyle mukavelesi bitecek olan Handanovic için yoğun çaba harcanmasına rağmen, Inter'in Sloven kaleciyle yeni mukavele imzalama aşamasına gelmesi bu transferi de çıkmaza soktu.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Yönetim bu iki oyuncudan istediği sonucu alamayınca listesindeki diğer isimlere yöneldi. Boyko için Dnipro ile bonservis bedeli pazarlığı devam ediyor. Ukraynalı kaleciyle sözlü olarak anlaşılmasına rağmen Dnipro bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşmıyor. Boyko konusunda temaslar devam ederken, bir yandan da Marsilya'dan Mandanda için Fransız ekibine teklifte bulunuldu. Sezon başında da gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle mukavelesi 6 ay sonra tamamlanacak. Bu durumu kullanarak düşük bir bonservis bedeliyle transferin gerçekleşmesi planlanıyor. Ancak henüz Mandanda için de sonuca varılmadı.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Önümüzdeki günlerde son kararını verecek olan siyah beyazlılar, listesinde yer alan Adler, Mandanda veya Boyko için somut adımları atacak.

(Kaynak: NTV Spor)
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BeşiktaşRene Adler
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