Beşiktaş'ın Şampiyonluk Kupası Stada Doğru Yola Çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda yapılan törenle İstanbul’a gönderildi. Yapılan törende konuşan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kupamız geldiğinde şampiyon takım henüz netleşmemişti. Pazar günü itibari ile Beşiktaş’ın şampiyonluğu tescil edildi. Siyah-beyazlı camiayı futbolcusundan taraftarına, teknik ekibine kadar tebrik ediyoruz. Avrupa’da da başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

"5 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ"

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda yaklaşık 1 haftadır sergilenen kupayı 5 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Kasapoğlu, “Kupayı yaklaşık bir haftadır teşkilatımızda sergiledik. Spor Toto personeli önce kupayı gördü sonra halkımız açtık. Halkımız yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişi kupayı ziyaret etti. Bu 5 bin kişinin içinde hemen hemen pek çok takımın taraftarı vardı. Fair-play ruhu içerisinde kupayı herkes gördü. Değişik anılar yaşandı. Fotoğraflar çekildi. Şimdi de kupadan ayrılma vakti. Yaklaşık 6 yıldır Süper Lig'e, Spor Toto Süper Lig olarak katkı sağlıyoruz. 6. yılın sonunda 155 bin dolarlık bir katkımız var. Bunun yanında daimi isim hakkı olarak da ortalama her yıl kulüplerimize 5 ile 6 milyon lira ödeme yapıyoruz. Bu genel olarak incelendiğinde futbol adına ciddi bir katkı” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Avrupa’da mücadele edecek olan takımlara başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.