Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakipleri!

Hafta sonundaki Osmanlıspor mücadelesinde şampiyonluğunu resmen ilan etmesi beklenen Siyah-Beyazlılar’ın, direkt olarak katılacağı Devler Ligi’ndeki rakiplerinden bazıları şimdiden belli oldu.

34 bin 920 puanı bulunan ve Şampiyonlar Ligi’ne 4. torbadan katılacak olan Kara Kartal, kendi liglerinde mutlu sonu garantilemiş ya da garantilemeye yaklaşmış ekiplerle karşı karşıya gelecek.

Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig’i zirvede tamamlayan Leicester City, Almanya Bundesliga Şampiyonu Bayern Münih, İtalya Serie A’da mutlu sona ulaşan Juventus ve Fransa’da sezonu en tepede kapatan Paris Saint-Germain, Kartal’ın ilk muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Listedeki bu takımlara ek olarak şampiyonluk yarışının sürdüğü İspanya La Liga’da; Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ile; Tottenham, Bayer Leverkusen, Benfica, PSV, CSKA Moskova ve Borussia Dortmund gibi takımlar da Beşiktaş’ın karşılaşabileceği takımlar olarak dikkat çekiyor.

Gruplar 25 Ağustos’ta belli olacak

Beşiktaş’ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları, 25 Ağustos 2016’da Monaco’da düzenlenecek törenin ardından belli olacak. Gruplarda birinci maçlar 13-14 Eylül tarihleri arasında, son mücadeleler ise 6-7 Aralık’ta yapılacak. Dev final ise 3 Haziran 2017’de Cardiff’teki Millennium Stadı’nda oynanacak.