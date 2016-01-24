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Beşiktaş'ın maçı bu haftada mı tatil edilecek?

Maça saatler kala Trabzonspor'un sahası Hüseyin Avni Aker Stadında 15 cm kar olması ve yağışların devam etmesi bu akşam maçın tatil edilme ihtimalini güçlendirdi

Beşiktaş'ın maçı bu haftada mı tatil edilecek?

 Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesinde kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Trabzonspor Kulübü Stadyum ve Tesisler Koordinatörü Özer Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece başlayan kar yağışının stat zeminini de etkilediğini belirtti.

"ŞARTLAR EL VERİRSE MAÇ OYNANACAK"

Bayraktar, maç öncesinde rutin olarak düzenlenen eş güdüm toplantısında zeminle ilgili durumun da görüşüldüğüne işaret ederek, "Saat 13.30'da statta kar temizleme çalışmasına başlanmasına karar verdik. Üç tane kar küreme aracımız ve 40 personelimiz var. Ortahisar Belediyesinden de bu konuda yardım alacağız. Statta gerekli olan malzemelerin temini yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, gözlemcileri de bize teşekkür etti. Doğal şartlar el verirse maç oynanacak" diye konuştu.

Kulüp olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini vurgulayan Bayraktar, gereken çalışmalar neyse yapacaklarını, ancak doğa şartlarının da önemli olduğu vurguladı.

Öte yandan, stat çevresinde de ekipler tarafından temizleme çalışmalarına başlandığı görüldü.
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Hüseyin Avni Aker Stadı
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