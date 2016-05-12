Beşiktaş'ın İnanılmaz Transfer Listesi!

Transfer haberleri oldukça sıcak bir gündem ile haftaya damgasını vuruyor. Takımların transfer listelerinde bitmeye yaklaşan sezonun ardından nasıl girişimleri olacak. Transfer haberleri özellikle 3 büyük takım üzerinde yoğunlaşmış durumda. Peki transfer haberlerinde bu hafta hangi futbolcuların adı takımların transfer listelerine girdi?

Geçen sezon Demba Ba, bu sezon Mario Gomez'i parlatan Beşiktaş 'ın radarında yeni bir golcü var. Mario Gomez'in sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakan siyah beyazlı yönetim gözünü bu kez dünyaca ünlü bir başka santrfor Radamel Falcao 'ya dikti...

Beşiktaş, pazar akşamı Osmanlıspor’dan en az 1 puan alıp şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken, diğer yandan da transfer çalışmaları sürdürüyor. Ligde attığı 25 golle tartışmasız sezonun yıldızlarından biri olan Mario Gomez’in takımdan ayrılması kesin gibi. Çünkü Alman yıldız yakın çevresine, “Osmanlıspor maçında belki de taraftarlarımızın karşısına son kez çıkabilirim” dedi. Hatta menajerleri de “Gomez yüzde 100 ayrılıyor” diyerek, daha da kesin konuşuyorlar.

İspanyol, İtalyan, İngiliz ve Alman kulüplerinin talip olduğu Gomez, Fiorentina’ya dönmezse gideceği takımın ödeyeceği bonservis bedelinin yüzde 40’ını siyah beyazlılar alacak. 1+1’lik opsiyon hakkını zaten 21 Nisan’a kadar kullanmayıp süre isteyen Gomez’in ayrılma ihtimalini hesaplayan Beşiktaş yönetimi de boş durmuyor. Siyah beyazlıların ilk alternatifi Radamel Falcao! Kiralık olarak oynadığı Chelsea’da yaşadığı sakatlıklardan ötürü istenileni veremeyen Kolombiyalı yıldız için yönetici Erdal Torunoğuları, girişmlerini başlattı.

Menajeri de Demba Ba ve Gomez’in Beşiktaş’ta yeniden doğduğunu belirterek, Atletico Madrid’ten sonra kötü sezonlar geçiren Falcao’yu siyah beyazlılara getirmeye hazır. Bonservisi Monaco’da olan Falaco, bu sezon sadece bir maçta ilk 11 olmak üzere 10 maçta oynadı. 30 yaşındaki Falcao, Monaco ve Manchester United’da da beklentileri karşılayamadı.

Alman süperstar, Beşiktaş’taki geleceğiyle ilgili olarak kararını pazar günkü Osmanlıspor maçından sonra verecek. Yıldız ismin, Vodafone Arena’da kazanılması muhtemel şampiyonluğun ardından yönetime, “Gelecek sezon da Beşiktaş’tayım” demesi bekleniyor.

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kiralık olarak Beşiktaş’a katılan Mario Gomez, Siyah-Beyazlı formayla yaptığı büyük patlamayla kariyerinde tekrar zirveye çıkmıştı. Yeni sezon da yoluna Kara Kartal’da devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşayan Alman futbolcunun, önceki gün Fenerbahçe’nin, Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında takımının şampiyonluğu neredeyse garantilemesi sonrasında görüşünü sezon sonunu beklemeden yönetime iletecek.

Siyah-Beyazlı idarecilerle yaptığı görüşmede bu konudaki kararını 30 Mayıs’ta vereceğini söyleyen golcü futbolcunun, şampiyonluk hedefindeki rakipleri Fenerbahçe’nin yarıştan kopmasının ardından hafta sonundaki Osmanlı maçının ardından geleceğini şekillendirmesi düşünülüyor. Başarılı ismin, pazar günkü mücadelede takımın puanla ayrılıp şampiyonluğunu kutlaması sonrasında yönetime, “Gelecek sezon da Beşiktaş’tayım” mesajını ileteceği tahmin ediliyor.

Birinci hedefi tamam!

Siyah-Beyazlılar’la anlaşma sağlamasının ardından kendisine 2 hedef belirleyen Mario Gomez, bu konudaki ilk isteğini gerçekleştirmek üzere... Beşiktaş formasıyla şampiyonluğa yakın olan tecrübeli futbolcu ek olarak Euro 2016’da da Almanya Milli Takımı’yla kupaya uzanıp sezonu 2 kupayla kapatmayı hedefliyor.

Löw’ü de sevindirdi

Beşiktaş’ta büyük bir çıkış yakalayan Mario Gomez’i yakından takip eden Almanya Milli Takımı’nın başındaki isim Jöachim Löw de Fransa’daki Euro 2016’ya götüreceği oyuncusunun kupaya yakın olmasına oldukça sevindi. Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild’in haberine göre bu sezon Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 32 lig mücadelesinde 25 gol atan yıldız futbolcunun yakaladığı başarılı form grafiğinden memnun olan Löw’ün, Süper Mario’nun şampiyon takımın oyuncusu olarak aralarına katılacak olmasından dolayı oldukça mutlu olduğu öğrenildi.

Gökhan Gönül imzaya çok yakın

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül kulüple sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varmak üzere...

Fenerbahçe yönetimi her ne kadar sezon bitmeden hiçbir oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmesi yapmayacaklarını açıklasa da bazı futbolcularla görüşmeler çoktan başladı. Takımın en kilit isimlerinden birisi olan Gökhan ile masaya oturan sarı lacivertli yönetimin pazarlıklarda son aşamaya geldiği öğrenildi. Gökhan’ın takımda kalma isteğini kesin bir dille yönetime ilettiği ve son sözleşmesindeki mali şartlara yakın bir paraya imzayı atacağı bildirildi.

Gökhan mevcut sözleşmesinden yıllık 1.71 milyon Euro kazanıyor. Deneyimli sağ bekin adı uzun süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

Tolgay, sezon sonunu bekliyor

Tolgay Arslan'ın, geleceğiyle ilgili olarak kararını sezon sonunda yönetimle görüştükten sonra vereceği bildirildi.

Yeni sezon öncesinde Almanya’daki takım kampında bir takım çalışması sırasında dizindeki çapraz bağları kopan Tolgay Arslan, uzun tedavi sürecinin ardından takımına ikinci yarıda geri dönmüş ama fazla forma şansı bulamamıştı. Bu durumdan dolayı mutsuz olan Tolgay'ın, geleceğiyle ilgili olarak kararını sezon sonunda yönetimle görüştükten sonra vereceği bildirildi.

Kartal’ı şampiyon ilan ettiler!

Öte yandan Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’nin Başakşehir’e 2-1 kaybetmesiyle şampiyonluk için geri sayıma başlayan Beşiktaş’ı, bilgi kaynağı sitesi ’Vikipedi’ şampiyon ilan etti. Vikipedi’nin Şenol Güneş sayfasında, tecrübeli teknik adamın ’Başarıları’ bölümünde 2016 yılı Süper Lig şampiyonluğuna yer verildi. Ligin bitimine 2 hafta olmasına karşın Şenol Güneş sayfasında yapılan bu değişiklik, sosyal medyada da sık sık paylaşıldı.

Fenerbahçe transferi hareketli geçirecek!

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz döneminde hocasını değiştirip, 11 transfer yapmış, 10 oyuncuyla yolları ayırmıştı. Sarı-Lacivertliler için bu transfer dönemi de son derece hareketli geçecek. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon 4. yıldız yarışını ezeli rakibi Galatasaray’a kaybetmişti.