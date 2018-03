Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş Lizbon maçı öncesi açıklama yaptı!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarında son maçına Sporting Lisbon karşısında çıkacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve Jose Sosa basın toplantısı düzenledi.



İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...



"Nağmalup olarak gruptan çıkabiliriz"



"Gruptaki her takımın şansı var. Yarın her şey belli olacak" diyen Şenol Güneş, gruptan namağlup olarak çıkmak istediklerini vurguladı...



"Dezavantıjımız, Lokomotiv Moskova ile 2 maçta berabere kalmak oldu. O maçların birini kazansaydık şimdi daha rahat olacaktık." diyen Güneş "İki kaliteli ekibin güzel bir maçını izleyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi olur ve kazanırız. Yarın akşam gruptan lider olarak çıkmak için mücadele edeceğiz. Oyun anlayışımız bu yönde olacak." şeklinde konuşarak rakibe gözdağı verdi.



"Gökhan Töre ve Ersan Gülüm olmayabilir!"



Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Ersan Gülüm'un maçta oynayıp oynamayacağı ile ilgili bir soru üzerine, "Yarın elimizdeki en iyi oyuncularımızla sahaya çıkacağız. Mazerete sığınmayacağız" diyen Güneş bu iki ismin yarın maçta olmayabileceğini ifade etti.



Güneş "Maçın favorisi kim? sorusuna ise "Maçın favorisi yok. Onlara saygı duyuyoruz ama biz de iyi bir takımız ve kazanmak istiyoruz." dedi.



Quaresma iddiaları...



Ricardo Quaresma'nın Portekiz'e dönebileceğiyle ilgili çıkan transfer haberlerine "Quaresma bizim oyuncumuz. Lizbon ile adı anılmış olabilir. Spekülasyonlar ve gereksiz iddiaları dikkate almıyoruz." diyen Şenol Güneş "Ricardo Quaresma ya da başka bir oyuncumuza teklif gelmedi. Transfer döneminde gelirse o zaman değerlendiririz." dedi.



"Lig daha önemli diyemem"



Şenol Güneş Ligi mi yoksa Avrupa'yı mı daha çok önemsedikleriyle ilgili bir soru üzerine ise "Çıktığımız her maç önemli. Taraftarlarımız iyi oynayan bir Beşiktaş görmek istiyor. Lig daha önemli gibi bir şey söyleyemem. Bu maçtan sonra 3 lig maçımız var. Performanslar inişli çıkışlı olabilir ama oyuncularım hiçbir zaman teslim olmaz." şeklinde konuştu...



İşte Jose Sosa'nın açıklamaları...



"3 kulvarda da başarıyla devam etmek istiyoruz"



Basın toplantısında konuşan Jose Sosa ise, "Lizbon'a daha rahat gelmek isterdik. Zor maç olacak ama istediğimizi almak için çabalayacağız." dedi. Sosa ayrıca "Kazanmak özgüven yükseltir. Son zamanlarda her şey yolunda. Kesinlikle tur atlamak ve son noktaya kadar gitmek istiyoruz." şeklinde görüş bildirdi.



Sosa "Avrupa mı, Lig mi daha önemli?" sorusuyla ilgili olarak ise "Beşiktaş'ın hedefi her zaman ileri gitmektir. Geçen sezon gibi 3 kulvarda da başarıyla yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.