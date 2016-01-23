Beşiktaş'ın eski genç yıldızı Atınç Nukan'dan flaş açıklamalar

Beşiktaş'tan Leipzig'e transfer olan Atınç Nukan samimi açıklamalarda bulundu.

‘Daha fazla oynamayı hak ettim’



Geçen sezon Slaven Bilic yönetimindeki takımda yaptığı patlamanın kendisine Almanya macerasında yardımcı olduğunu belirten Atınç, “Kariyerimde buraya gelmemin etkenlerinden biri de Slaven Bilic’tir. Geçen sene bana güvendi. Ona oyuncu önerilmesine rağmen istemedi ve bana şans verdi. Ben de onun güvenini boşa çıkarmadım. Hazır tuttum kendimi... Zaman zaman daha fazla oynamayı hak ettiğim dönemler de oldu. Ama tabii ki hocanızın kararlarına saygı duymak zorundasınız. Bilic ve ekibinin bende yeri ayrıdır. Futbolcularıyla arasındaki ikili ilişkiler çok iyidir. Onun bana önemli şeyler kattığını düşünüyorum. Gayet iyi bir sezondu benim için” diye konuştu.

‘Geleceğime Ahmet Bulut karar verecek!’



Leipzig’le Bundesliga’ya çıkmayı hedeflediğini söyleyen 22 yaşındaki stoper, “Kariyer planlamamı menacerim Ahmet Bulut yapıyor. Onun benimle ilgili güzel planları var. Ben de ona inanılmaz güveniyorum. 6 milyon Euro’luk bir bonservis bedeline transfer olmama şaşırmıştım. Kulübüme para kazandırdığım için mutluyum. Şimdi hedefim Bundesliga’ya çıkmak ve ardından Avrupa arenasında oynamak. Euro 2016’da oynamak en büyük hedeflerimden biri. İnşallah orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Leipzig’le Bundesliga’ya çıkıp sonrasında Euro 2016’ya gitmek istiyorum. Bu 2 hedefimin ardından geleceğime Ahmet Bulut karar verecek” sözlerini sarfetti.

‘6 sene oynadım 1 kupa gördüm’



“Evde olduğum sürece Türkiye Ligi’ni takip etmeye çalışıyorum. Eve hemen yayını bağlattım zaten. 6 yıl Beşiktaş’ta oynadım sadece 1 kupa gördüm. İnşallah onlar da bu sezon şampiyon olurlar. İyi futbol oynuyorlar ve liderler. Şampiyon olabilecek durumdalar. İnşallah Leipzig ve Beşiktaş sezon sonunda kendi liglerini şampiyon olarak tamamlar... Benim için çok güzel olur.”

‘O karşılaşmayı unutamayacağım’



“Beşiktaş A Takımı’na bir A2 maçı sayesinde çıktım. Fenerbahçe’yle oynuyorduk. O karşılaşmayı Mustafa Denizli de izliyordu. Sene 2010’du. Nisan ayıydı galiba. İyi de oynadım o maçta. Karşılaşmanın ardından hocamız Sarp Yiğit aradı. “Atınç, Mustafa hoca seni A Takım’a istiyor. Profesyonel sözleşme imzalayacaksın” dedi. Çok acayip mutlu olmuştum. Hiç unutamayacağım anlardan biriydi. İlk Manisaspor karşısında forma giydim. Unutamayacağım... Sonra Beşiktaş’ta oynadığım dönemler de oldu zor günler geçirdiğim dönemler de oldu. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Çalışmayı bırakmadım. Hep Beşiktaş’ta oynayacağıma inandım.”

Kaynak : Fanatik