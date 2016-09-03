Beşiktaş'ın efsanesinden sert sözler: Tolga haketmiyor!

Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar, hem başkan Fikret Orman'ı hem de takım kaptanı Tolga Zengin'i topa tuttu. Uçar, tecrübeli kalecinin eleştirilmesine karşı olduğunu ifade eden başkan Orman'a, "Futbol demokratik bir alandır; herkes istediğini söyleyebilir" dedi. Uçar, Tolga için de, "Tolga kardeşimize kaptanlık verilmesi yanlıştı. Çünkü o seviyede bir adam olarak görmüyorum kendisini" dedi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin hakkında yaşanan tartışma her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Siyah beyazlı camianın önde gelen taraftar grubu Çarşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kampanya başlatarak Tolga'yı istemediğini açıkca ilan etti. Sosyal medyadan Tolga ile ilgili eleştiri mesajları yayınlayan Çarşı grubuna ilk tepki Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan geldi.

Orman dün yeni transferler için düzenlenen imza töreninde, Tolga'yı eleştirenlere çok sert bir yanıt verdi. Tolga'dan memnun olduklarının altını çizen Orman, "Çok kızıyorum. Tolga şampiyon takımın kalecisi. Herkes hocanın fikirlerine saygı duysun. Onun kararlarının arkasında durmak bizim işimiz. Kalecilik nankör bir iş. Tolga bizim memnun olduğumuz bir isim. Galatasaray maçının devre arasında yaptığı konuşmasıyla kaptanlığını gösterdi. Şampiyonlukta onun da çok büyük katkısı var" diye konuştu.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Fanatik gazetesi yazarı Feyyaz Uçar ise, hem Fikret Orman'ı hem Tolga Zengin'i sert sözlerle eleştirdi.

İşte Uçar'ın görüşleri:

"Eleştiri bu işin doğasında var. Başkanın kendisi de sık sık eleştiriliyor. Bu, bence de doğru olan bir şey. Futbol öyle ya da böyle demokratik bir alan. Herkes fikrini beyan edebilir. Bir er meydanı. Oraya çıkan insanın orada olmayı hak edip etmediği bazı kişilerce mutlaka değerlendirilecek. Bu kişilerin olumsuz eleştirileri de olacak, olumlu da... Tolga konusunda eleştiriye karşı olma durumuna ben karşıyım çünkü Tolga'ya benim de eleştirilerim var. Beşiktaş kaptanlığı kolay bir şey değildir. Beşiktaş'ın kaptanı olmak için bir takım özelliklere sahip olmak, dolu olmak gerekiyor. Sırf Beşiktaş'ın kaptanı diye bir kişiyi eleştiriden uzak tutamazsınız.

Orada bir yanlış yapıldı bence. Tolga kardeşimize kaptanlık verilmesi yanlıştı. O seviyede bir adam olarak görmüyorum kendisini. Tolga zaman zaman kendisine hakim olamıyor.