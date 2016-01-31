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Beşiktaş'ın Bucaspor Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın bugün oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçında kadrosu belli oldu, Bucaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlılar sürprize izin vermek istemiyor

Beşiktaş'ın Bucaspor Kadrosu Belli Oldu

 Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için İzmir'e gitti.

Siyah beyazlı taraftarlar, kafileyi alkışlarla coşkulu bir şekilde karşıladı. İzmir'e giden kafilede; Başkan Fikret Orman ve İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi yer aldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Bucaspor maçı kadrosuna şu oyuncuları dahil etti;

1-Tolga ZENGİN 2-Denys BOYKO 3-İsmail KÖYBAŞI 4-Ersan Adem GÜLÜM 5-Jose SOSA 6-Dusko TOSİC 7-Oğuzhan ÖZYAKUP 8-Luiz RHODOLFO 9-Olcay ŞAHAN 10-Alexis DELGADO 11-Atiba HUTCHINSON 12-Veli KAVLAK 13-Gökhan TÖRE 14-Andreas BECK 15-Mario GOMEZ 16-Necip UYSAL 17-Kerim FREI 18-Cenk TOSUN
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BeşiktaşBucaspor
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