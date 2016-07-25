Beşiktaş'ın Arda hamlesine Barcelona'dan şaşırtan cevap

Milli oyuncumuz Arda Turan A. MAdrid'te müthiş bir performans göstererek Barcelona'ya transfer olmuş ve bu haber Avrupa futbolunda büyük yankı bulmuştu. Ancak 6 ay futbol oynamaması, ile başlayan performans düşüklüğü EURO 2016'ya kadar sürmüştü. Formunu bir türlü bulamayan Arda Turan için her geçen gün Katalan ekibinden gönderileceği haberleri yapılmaya başladı.



ORTA SAHADA BOLLUK



Yıldız futbolcumuz Arda'nın bu durumu bir yana Katalan ekip orta sahadaki bolluğa rağmen transfer yapmaya devam ediyor. Son olarak Andre Gomes'i alması bu durumu daha da karmaşık bir hale getirdi. Turan'ın kesin olarak yolcu olduğu görüşü güçlendi.



BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ



Son sezon şampiyonu Beşiktaş ise gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istemesine rağmen Mario Gomez ve Sosa gibi giden oyuncalarla daha çok kan kaybetmişe benziyor. Tüm bu durum, yönetimi ileri hat için bomba gibi bir transfer yapmaya zorluyor. Arda Turan'ın Barcelona'daki durumunu Beşiktaş için fırsata çevirmek isteyen yönetim Katalan ekibinin kapısını çaldı. Bu düşünce ise Fikret Orman ile Ahmet Bulut'un ilişkisinden kaynaklanıyor.



Adriano transferi sürecinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Arda Turan’ın menajeri ve ‘abim’ dediği Ahmet Bulut arasındaki diyaloglarla başladı. Bu noktada Arda Turan’ın adının gündeme gelmesi üzerine Bulut’un verdiği, “Eğer düşünürseniz 1 sezon kiralanma seçeneği için ben Barcelona’yı ikna ederim. İyi şartlarla bunu çözebiliriz” mesajı Orman’ı çok heyecanlandırdı.



Arda'yı kesinlikle takımda görmek isteyen Orman Arda'yı Madrid'deki performansına kavuşacağına dair elinden geleni yapacağını ve yıldız oyuncuya inandığını dile getirdi. Ancak Katalan ekibi, ciddi bir teklifle gelen Beşiktaş yönetimini şoke eden bir cevap verdi.



ARDA'YI SATMAK GİBİ BİR FİKRİMİZ YOK



Bacelona yönetimi ve teknik heyeti, performans düşüklüğüne ve tüm çıkan olumsuz haberlere rağmen Arda Turan'ın takımın önemli oyuncularından olduğunu ve satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyleyerek Arda Turan'a inançlarının tam olduğunu Siyah-Beyazlı takıma bildirdi.