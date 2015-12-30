Beşiktaş ilk yarı gol oldu yağdı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 41 golle ligin en golcü takımı oldu. Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 18 gol gördü.



Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, hücum yollarındaki etkili futboluyla da dikkati çekti. Oynadığı 17 maçta 41 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran siyah-beyazlı ekip, "en golcü takımlar" sıralamasının da zirvesinde yer aldı.

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Sezonun ilk yarısında deplasmanlardaki skorer oyunuyla da ön plana çıkan Beşiktaş, dış sahadaki 8 müsabakada 23 gol attı. Siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki 9 karşılaşmada ise 18 gol kaydetti.

Beşiktaş, gol sayısı bakımından özellikle şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi konumundaki Fenerbahçe'ye de büyük fark attı. 17 hafta sonunda 41 gole ulaşan siyah-beyazlı ekibe karşı sarı-lacivertliler, devreyi 27 golle kapadı.

En skorer ismi Gomez

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Fiorentina'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Alman futbolcu Mario Gomez, siyah-beyazlı ekibin ligin ilk yarısındaki en golcü oyuncusu oldu.

Başarılı futbolcu, kaydettiği 13 golle takımına büyük katkı yaparken, 30 yaşındaki futbolcuyu ligde beşer golü bulunan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun takip etti. Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma, Jose Sosa, Gökhan Töre, Olcay Şahan, Kerim Frei ise üçer gol attı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Luiz Rhodolfo, birer kez gol sevinci yaşarken, siyah-beyazlı ekibin bir golü ise 3-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde kendi filelerini havalandıran sarı-lacivertli futbolcu Simon Kjaer'den geldi.

- Gomez 17 maçın 10'unda gol attı

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Mario Gomez, Süper Lig'in ilk yarısındaki tüm maçlarda forma giyerken, bunların 10'unda gol atma başarısı gösterdi.

Ligdeki ilk gollerini Medipol Başakşehir'e atan ve lacivert-turunculu takımın yanı sıra gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe ve Eskişehirspor müsabakalarında da ikişer kez rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor, Kasımpaşa, Medicana Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Osmanlıspor ve Torku Konyaspor karşılaşmalarında birer gol kaydetti.

Ligdeki son 4 mücadeleyi de boş geçmeyen Gomez, gol krallığı yarışında aynı sayıda golü bulunan Antalyasporlu Samuel Eto'o'yla beraber zirveyi paylaştı.

Bu arada Beşiktaş, Gomez'in gol attığı 10 maçın 9'unu kazanırken, sadece bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Oğuzhan Özyakup kendini aştı

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Ligin ilk yarısında 5 gol atan 23 yaşındaki futbolcu, asistleriyle de skora katkı yaptı. Geride kalan sezon rakip fileleri sadece 2 kez havalandıran Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı ekipte en çok gol attığı (6) 2013-2014'teki istatistiğini geride bırakmaya da çok yaklaştı.

Beşiktaş'ın ilk yarıda hat-trick yapan tek futbolcusu olan Cenk Tosun da devre arasına 5 golle girdi. Siyah-beyazlı ekipteki ikinci yılını geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 9. haftadaki Antalyaspor maçından bu yana skor üretememesine rağmen geride kalan sezondaki gol sayısını egale etti.





Şanssız isim Tosic

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, Süper Lig'in ilk yarısında siyah-beyazlı ekibin en şanssız ismiydi.

Ligde 8 maçta görev yapan 30 yaşındaki Sırp oyuncu, 5. haftadaki Gençlerbirliği ve 6. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmalarında topu kendi filelerine gönderdi.

Tosic, forma giydiği karşılaşmalarda rakip filelere gol atma başarısı gösteremedi.





17 maçın 16'sında gol attı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında yaptığı 17 maçın 16'sında gol sevinci yaşadı.

Ligdeki en farklı skorlarını deplasmanlardaki 5-1'lik Antalyaspor ve 4-0'lık Gaziantepspor karşılaşmalarının yanı sıra son haftadaki 4-0'lık Torku Konyaspor galibiyetleriyle alan siyah-beyazlı ekip, Mersin İdmanyurdu'nu da 5-2 gibi farklı bir skorla geçti.

Beşiktaş, 13. haftada sahasında konuk ettiği ve 2-0 kaybettiği Akhisar Belediyespor müsabakasında gol atamazken, puan kaybettiği diğer 3 mücadelede evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilip, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1, iç sahada da Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş, ligdeki 6 maçta ise kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantepspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Medicana Sivasspor ve Torku Konyaspor karşılaşmalarında kalesinde gole izin vermedi.





İlk yarıda 3 penaltı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında 3 penaltı kazandı.

Ligdeki ilk penaltısını 3. haftadaki Gaziantepspor maçında kazanan ve bunu Cenk Tosun'la gole çeviren siyah-beyazlı ekip, ikinci kez beyaz noktaya ise 10. haftadaki Kasımpaşa müsabakasının uzatma dakikalarında gitti, Oğuzhan Özyakup penaltıyı gole çevirdi.

Beşiktaş, ilk yarıdaki son penaltısını ise 12. haftadaki Medicana Sivasspor maçında kazandı. Topun başına geçen Mario Gomez, siyah-beyazlı ekibin kazandığı üçüncü penaltıda da golü bulmasını sağladı.





- Gol-dakika aralığı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında en fazla golü karşılaşmaları 61 ile 75. dakikaları arasında kaydetti.

Müsabakalar, 15 dakikalık periyotlara bölündüğünde siyah-beyazlı ekip, 11 kez ile en fazla golü 61 ile 75. dakikalar arasında attı. İlk 15 dakikanın yanı sıra 16 ile 30. dakikalar arasında dörder kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, 31 ile 45. dakikalar arasında ise 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

İkinci yarıların ilk 15 dakikasında 6 gol kaydeden Beşiktaş, 76 ile 90. dakikalar arasında ise 8 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmaların uzatma dakikalarında ise 3 kez gol buldu.

Beşiktaş, en çok golü ise 16 ile 30. dakikalar arasında yedi. Siyah-beyazlı ekip, bu bölümde 7 gole engel olamadı.

Karşılaşmaların ilk 15 dakikalarında sadece bir gol yiyen Beşiktaş, 31 ile 45 ve 76 ile 90. dakikalar arasında üçer, 46 ile 60 ve 61 ile 75. dakikalar arasında ise ikişer kez topu filelerinden çıkardı.

Beşiktaş'ın dakika aralıklarına göre attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

Dakika aralığı Attığı Yediği 1-15 4 1 16-30 4 7 31-45 5 3 45+ - - 46-60 6 2 61-75 11 2 76-90 8 3 90+ 3 -