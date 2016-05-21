Beşiktaş ilk Transferini Savunma Kanadına Yaptı

Şampiyon Beşiktaş yeni sezon un planlamasına başladı. Kadrosuna en az 5 oyuncu katmak isteyen siyah-beyazlılar, öncelikle savunma hattına takviye yapmayı düşünüyor. Transfer için çalışmalarını hızlandıran yönetim, belirlenen stoper adayları ile görüşmelere başladı.

2015-2016 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihinin 14. şampiyonluğu kazanan Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. Gelecek sezon için en az 5 futbolcu transfer etmeyi düşünen yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalara başladı. Öncelikle savunma hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, stoper pozisyonu için belirlediği futbolcular için görüşmelerini hızlandırdı.

Sezon devam ederken stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta, Liverpool'dan Martin Skrtel ve Torino'dan Kamil Glik'in isimleri listenin en başında yer alıyor. Kulüpleri ile sözleşmeleri devam eden iki oyuncu için bonservis bedeli pazarlıkları sürerken, oyuncuların menajerleri ile de görüşülüyor.

Geçen sezon da gündeme gelen Milan'ın Kolombiyalı savunmacısı Cristian Zapata'nın ismi de yönetimin listesinde yer alıyor. 29 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Skrtel ve Glik için yapılacak görüşmelerden olumsuz sonuç alırsa, Zapata ile masaya oturacak.

Listede yer alan diğer bir isim ise Inter forması giyen Juan Jesus. İzleme komitesi tarafından yönetime rapor edilen Brezilyalı savunmacının, Inter ile olan sözleşmesi 2 sonra tamamlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in aklındaki ilk isim ise Bursaspor'dan eski öğrencisi Serdar Aziz. Sakatlığı nedeniyle bu sezon 21 lig maçında forma giyen Serdar, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. 25 yaşındaki futbolcu için yeşil beyazlı kulübe teklif sunmaya hazırlanan Beşiktaş, bu isimlerden ikisini kadrosuna katmayı planlıyor.