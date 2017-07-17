Beşiktaş ilk sınavında başarısız oldu

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Sittard'ı konuk etti.



YEDEK AĞIRLIKLI KADRO ÇIKTI



Karşılaşmaya Utku, Beck, Mitrovic, Necip, Atınç, Caner Erkin, Tolgay, Sedat Şahintürk, Babel, Aras, Mustafa Pektemek ilk 11'i ile başlayan Beşiktaş, ilk testini geçemedi ve Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kaldı.



CANER, FRİKİKTEN ATTI

Beşiktaş'ın gollerini 26. dakikada Sedat Şahintürk, 66. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Caner Erkin'den geldi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Caner Erkin, attığı güzel frikik golüyle alkış aldı.



SIRADAKİ MAÇ SCHALKE İLE

Hollanda ekibinin golleri ise 28. dakikada Semedo, 63. dakikada Vidigal ve 86. dakikada Smetts'ten geldi. Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçını 19 Temmuz tarihinde Çin'de Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacak.