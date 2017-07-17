Beşiktaş ilk sınavında başarısız oldu

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Sittard'ı konuk etti.
YEDEK AĞIRLIKLI KADRO ÇIKTI
CANER, FRİKİKTEN ATTI
SIRADAKİ MAÇ SCHALKE İLE
Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Hollanda 2. lig takımı ile 3-3 berabere kaldı.
17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:55
Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Sittard'ı konuk etti.
YEDEK AĞIRLIKLI KADRO ÇIKTI